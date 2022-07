L'FCC autorizza l'utilizzo di SpaceX Starlink anche per veicoli in movimento

A fine aprile era stato annunciato che JSX sarebbe stata la prima compagnia aerea a poter impiegare Starlink di SpaceX sui voli di linea (a seguire Hawaiian Airlines). Si trattava di una notizia importante in quanto permette da un lato di migliorare le prestazioni e la flessibilità di utilizzo della connessione di bordo e dall'altro amplia gli scenari dove la connettività satellitare di SpaceX può essere impiegata (aumentando quindi gli introiti che possono essere impiegati per altri progetti come Starship).

Per capire quanto questo genere di operazioni sia importante per le società del settore, bisogna pensare che anche la concorrenza, OneWeb in particolare, sta seguendo la stessa direzione con i primi test a bordo di un Boeing 777. Ora però la società di Elon Musk ha un ulteriore vantaggio: la FCC (Federal Communications Commission) statunitense ha autorizzato l'utilizzo di Starlink su veicoli in movimento.

Starlink di SpaceX: ora anche su veicoli in movimento

Come scritto sopra, ampliare le possibilità di utilizzo di un certo prodotto (come la connettività Internet sfruttando satelliti in orbita bassa terrestre) consente di acquisire nuovi clienti e quindi aumentare gli introiti. Sul sito dell'FCC è possibile leggere il documento ufficiale che riporta tutte le motivazioni e i limiti dell'autorizzazione.

Secondo Tom Sullivan (capo dell'ufficio internazionale di FCC), questa autorizzazione consentirà "di soddisfare le crescenti richieste degli utenti che ora richiedono connettività mentre si è in movimento, sia alla guida di un camper attraverso il paese, sia allo spostamento di un mercantile dall'Europa un porto degli Stati Uniti, o durante un volo nazionale o internazionale". A maggio SpaceX aveva lanciato il servizio Starlink anche per camper, pur sottolineando che non era previsto l'utilizzo in movimento.

Attualmente la costellazione satellitare è formata da 2420 unità funzionanti, 2453 sono in orbita (alcune non sono più funzionanti) e in generale ne sono state lanciate 2706. Due mesi fa gli abbonati al servizio di SpaceX avevano toccato quota 400 mila ma è possibile che, nonostante l'aumento del prezzo, con le nuove opportunità questa cifra sia destinata a salire ulteriormente.

Non tutti sono stati felici di questa autorizzazione. Viasat e altri hanno proposto alcuni limiti all'utilizzo di Starlink ma l'FCC ha comunque deciso di concederla. La commissione ha anche aggiunto che continuerà a monitorare la situazione per capire come l'interazione tra l'utilizzo della banda 12 GHz e veicoli in movimento possa avere conseguenze con altre apparecchiature.

