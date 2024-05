SpaceX ha assemblato Starship in vista del quarto tentativo di lancio a giugno

Come avevamo scritto negli scorsi giorni SpaceX era al lavoro per completare i test pre-lancio di Starship composta da Ship 29 e Super Heavy Booster 11. Nelle scorse ore la società statunitense ha assemblato il nuovo razzo spaziale completamente riutilizzabile in vista del quarto tentativo di lancio IFT-4 previsto per giugno.

Il secondo stadio (Ship 29) è stato posizionato al di sopra del primo stadio (Super Heavy Booster 11) per eseguire, nei prossimi giorni, il Wet Dress Reharsal (WDR) che simulerà le condizioni prima del lancio riempiendo i serbatoi di metano e ossigeno liquidi e arrivando fino a pochi secondi dalla fine del conto alla rovescia e dall'accensione dei motori.

Il tutto è come sempre possibile grazie all'utilizzo della grande torre di lancio Mechazilla che presenta due strutture appositamente realizzate non solo per sollevare gli stadi ma anche, in futuro, per "afferrare al volo" Super Heavy nella fase di rientro post-lancio. Attualmente non c'è ancora una data di lancio per Starship ma Elon Musk ha affermato alcuni giorni fa che ci vorranno ancora da tre a cinque settimane (e quindi ci si aspetta che possa avvenire entro la prima metà di giugno).

Il video velocizzato dell'assemblaggio di Starship

In precedenza sembrava possibile che l'IFT-4 (Integrated Flight Test) potesse avvenire già a maggio, ma gli ingegneri e i tecnici hanno probabilmente dovuto lavorare per ottimizzare le operazioni mentre l'FAA (Federal Aviation Administration) deve ancora annunciare la chiusura dell'indagine per quanto accaduto durante l'IFT-3.

Se il nuovo lancio di Starship avverrà effettivamente a giugno, questo significherà che SpaceX sarà riuscita a migliorare (di molto) la cadenza di lancio del vettore. Riguardando agli scorsi mesi, il primo volo del nuovo razzo spaziale è avvenuto il 20 aprile 2023, il secondo volo il 18 novembre 2023 mentre il terzo volo è stato effettuato il 14 marzo 2024. Quest'ultimo ha visto progressi significativi pur non completando la missione nella sua interezza.

Per IFT-4 il piano di volo sarà sostanzialmente simile al precedente con Super Heavy che dovrà rientrare correttamente e ammarare nel Golfo del Messico (senza recupero) mentre Ship dovrebbe effettuare un ammaraggio "morbido" nell'Oceano Indiano. Sarà interessante capire se SpaceX è riuscita a migliorare la gestione del primo stadio durante le fasi di rientro atmosferico oltre alla fase terminale del rientro di Super Heavy dopo la rotazione ad avvenuta separazione degli stadi.