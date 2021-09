SpaceX e la vista della cupola trasparente di Inspiration4 nello Spazio

Nella mattinata di oggi, poco dopo le 2:00 (in Italia), è iniziata la missione Inspiration4 voluta dal miliardario Jared Isaacman e supportata tecnicamente da SpaceX. Attualmente tutto procede come previsto con l'ingresso in orbita e l'apertura del nosecone anteriore della capsula Crew Dragon.

I quattro membri dell'equipaggio svolgeranno diversi compiti scientifici e faranno alcuni interventi "live" per poter trasmettere la stessa emozione che si prova in orbita intorno alla Terra anche alle persone che sono rimaste sulla superficie.

Interessante notare che per un paio di giorni ci saranno ben 14 persone nello Spazio (un record): sette sono sulla ISS, tre sulla CSS e quattro per Inspiration4. Si tratta comunque di un record di breve durata considerando che i quattro di Inspiration4 torneranno sulla Terra in meno di tre giorni e per Venerdì rientreranno anche gli astronauti cinesi.

SpaceX e Inspiration4: nuove informazioni

Nella mattinata di oggi lo streaming ufficiale è terminato subito dopo l'immissione in orbita. Purtroppo non è stato mostrato in diretta l'apertura del nosecone della capsula Crew Dragon Resilience per mostrare la cupola trasparente.

SpaceX ha comunque recuperato qualche ora dopo mostrando un breve filmato di come appare la cupola con, sullo sfondo, la Terra. Gli astronauti potranno così godere di una vista molto particolare vista anche l'altitudine raggiunta dalla missione.

Inizialmente Inspiration4 avrebbe dovuto avere un apogeo di 575 km. Secondo le ultime informazioni, è stata raggiunta invece un'altitudine massima di 585 km. Si tratta di una quota superiore a quella a cui orbita la Stazione Spaziale Internazionale (circa 420 km) o il telescopio Hubble (circa 540 km). Certo, distanze maggiori sono state raggiunte dalle missioni Apollo e prima ancora da quelle Gemini 10 e Gemini 11, come riportato correttamente dall'astronomo Jonathan McDowell.

Inoltre anche alcune missioni sfruttando lo Space Shuttle e il suo orbiter hanno raggiunto quote maggiori. In generale l'ultima missione con un equipaggio umano a bordo che ha superato quota 585 km è stata la missione di servizio per Hubble, STS-103, che ha toccato i 611 km nel 1999. Dopo di questa e la dismissione dello Shuttle negli anni seguenti, non si è mai raggiunta una quota più elevata. Questo ovviamente perché le missioni riguardavano principalmente raggiungere la ISS che si trova un centinaio di km più in basso.

Sempre in merito alla ISS e SpaceX Inspiration4, McDowell ha notato come alle 5:34 i due oggetti erano sullo stesso piano orbitale a una distanza di 200 km. Nessun pericolo per gli equipaggi ma si tratta di un fatto curioso considerando anche che lo Spazio in orbita bassa potrebbe diventare sempre più affollato. Sul sito ufficiale di SpaceX è possibile tenere traccia di dove si trova la capsula Crew Dragon.