Space One Kairos: il piccolo razzo spaziale privato giapponese esplode poco dopo il lancio

Come abbiamo avuto modo di scrivere negli scorsi mesi, il mercato spaziale legato ai lanci di razzi è in espansione (anche se non tutte le società godono della stessa "fortuna"). Questo ha portato a un fiorire di startup e al rinnovamento anche di produttori storici del settore per cercare di competere con quello che è visto come l'esempio da seguire: SpaceX. Tra i nomi sconosciuti ai più c'è anche la società privata giapponese Space One.

Il suo scopo è quello di creare inizialmente razzi spaziali leggeri in grado di essere economici e facili da realizzare così da consentire a partner della nazione asiatica (e non solo) di raggiungere lo Spazio e non avere la necessità di affidarsi a società di altre nazioni. Purtroppo il lancio del razzo spaziale Kairos non è andato come previsto, con un'esplosione avvenuta pochi secondi dopo il decollo. Mentre le cause sono ancora da appurare, la buona notizia è che non ci sono stati danni a persone e anche quelli alle strutture sarebbero limitati.

Il lancio del razzo spaziale Space One Kairos

Il razzo spaziale Space One Kairos ha un'altezza di circa 18 metri con un diametro di 1,35 metri (1,5 metri per i fairing). Il peso complessivo è pari a 23 tonnellate con tre stadi a propellente solido e uno stadio superiore a propellente liquido. Questa struttura è solitamente più semplice da gestire rispetto ad altri propellenti, come quelli criogenici ma ovviamente non è esente da rischi.

Le capacità di lancio del vettore Kairos prevedono di portare 150 kg in orbita eliosincrona a 500 km di quota e 97° di inclinazione o 250 kg in orbita bassa terrestre a 500 km di quota e 33° di inclinazione. I lanci sono effettuati dallo spazioporto Kii che si trova nel distretto di Higashimuro. Il lancio è avvenuto alle 3:01 di oggi (ora italiana) con la distruzione del vettore per intervento dell'FTS (flight termination system) a circa 5 secondi dal decollo. Già il 9 marzo il lancio era stato rinviato bloccando il conto alla rovescia quando mancavano pochi secondi all'accensione dei propulsori.

Questo ha fatto ricadere i detriti nelle vicinanze delle strutture di lancio ma senza causare danni a queste ultime (e senza ferire persone). Space One non ha ancora rilasciato commenti su quanto accaduto ma potrebbe farlo nelle prossime ore o giorni. La società, fondata nel 2018, ha tra gli azionisti anche IHI Aerospace, Development Bank of Japan e Canon Electronics. Quest'ultima potrebbe essere interessata a questo genere di vettori leggeri per lanciare in orbita satelliti per l'osservazione terrestre che sfruttano le tecnologie di imaging proprietarie.

Il fallimento del primo lancio, per quanto non sia un segnale in assoluto positivo, non è comunque necessariamente la fine di Space One. Anche realtà avviate come SpaceX hanno avuto problemi simili durante la loro vita, soprattutto nelle fasi iniziali (basti pensare a Falcon 1). Ora toccherà alla società nipponica riuscire a dimostrare che questo è stato solo un imprevisto e che i prossimi lanci potranno avere maggiore successo.