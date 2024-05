IT-alert, oggi un test in Sardegna dalle ore 11: dove suoneranno gli smartphone

Oggi, a partire dalle ore 11, si svolgerà un test del sistema di allarme pubblico IT-alert in Sardegna. "Le aree interessate saranno in provincia di Nuoro, nei comuni di Orosei, Siniscola e Posada", spiega la Protezione Civile.

Il test, che come abbiamo imparato consiste in un segnale acustico da parte dei nostri smartphone e l'apparizione di un messaggio sullo schermo, simulerà "un maremoto generato da sisma".

Il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente: "TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un maremoto generato da sisma nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST"

Il messaggio di test arriverà sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno nelle aree target (è comunque possibile che arrivi anche a chi si trova in aree limitrofe, ndr).

La Protezione Civile afferma che la data del test potrebbe subire variazioni "nel caso in cui il sistema di protezione civile regionale si dovesse trovare impegnato in attività per eventuali allerte meteo-idro in atto o per situazioni di emergenza".

Attualmente il sistema IT-alert non è ancora operativo per tutti gli scenari previsti dalla Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 febbraio 2023.

Sono quattro le situazioni di rischio coperte da IT-alert: collasso di una grande diga; incidenti rilevanti in stabilimenti industriali; incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica; attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all'isola di Vulcano.

"Per lo scenario di rischio relativo a maremoto generato da sisma", spiega la Protezione Civile, "oltre che a quelli che riguardano le precipitazioni intense e l’attività vulcanica dello Stromboli, si è reso necessario un supplemento di analisi e verifiche che hanno richiesto il prolungamento della fase di sperimentazione".

Come sempre, i cittadini interessati dal test sono invitati a compilare un questionario, anche qualora non dovessero ricevere alcuna notifica, con un link che sarà presente sul sito di IT-alert.