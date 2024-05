Un gioco per sfidare il primo uomo con il chip Neuralink nel cervello: riuscite a batterlo?

Il primo trial clinico di un impianto Neuralink nel cervello di una persona sta andando tutto sommato bene, come spiegato dalla società in un resoconto sui primi 100 giorni di analisi.

Il paziente tetraplegico, Noland Arbaugh, ha dichiarato di sentirsi bene e di avere una vita più agevole grazie alla possibilità di usare i propri "pensieri" (o meglio, la conversione degli impulsi elettrici cerebrali in comandi "wireless" diretti ai computer) per interagire con i dispositivi tecnologici.

Per studiare il comportamento del dispositivo e affinarlo, e capire se il paziente riesce a sfruttare l'impianto correttamente, Neuralink si avvale di diversi test, tra cui un gioco chiamato Webgrid. Si tratta di un grande quadrato diviso in una griglia di piccoli quadratini che, quando si colorano di blu, devono essere cliccati il più rapidamente possibile - dito, cursore del mouse o impulso cerebrale non importa.

Neuralink lo usa per testare quanto Arbaugh è preciso nel controllo di un cursore del mouse. "L'obiettivo del gioco è fare clic sui bersagli presenti nella griglia il più velocemente possibile riducendo al minimo i clic errati. Il tuo punteggio, misurato in bit al secondo (BPS), deriva dai target corretti netti selezionati al minuto (NTPM) e dalle dimensioni della griglia", spiega la società.

"Il nostro primo partecipante allo studio clinico ha ottenuto un punteggio di 8,01 BPS controllando il suo computer con il cervello. Quanto riuscirai a fare tu?", incalza Neuralink.

Arbaugh ha ottenuto il suo punteggio su un MacBook Pro 16 pollici in modalità a schermo intero. Adesso tocca a voi: cliccate qui e provate a batterlo.

Il gioco è interessante perché permette a tutti di avere contezza di cosa significhi quel valore, 8,01 BPS, dando modo di comprendere in modo semplice e immediato il valore dell'impianto Neuralink, soprattutto per chi è affetto da problemi motori e altre patologie invalidanti.