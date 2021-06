Rilasciato il video dell'apertura del paracadute del rover marziano Zhurong

La CNSA (agenzia spaziale cinese) ha rilasciato un nuovo video che riguarda l'atterraggio del rover marziano Zhurong. Nella breve sequenza si vede il paracadute utilizzato per rallentare la discesa del rover sul Pianeta Rosso che si dispiega nella tenue atmosfera.

La NASA, solo qualche mese fa, aveva rilasciato un video simile mostrando le fasi terminali dell'atterraggio di Perseverance. Quella parte della sequenza di discesa è molto simile tra i due rover anche se poi si differenzia per via dell'utilizzo di skycrane (NASA) oppure di un lander (CNSA). Nel caso della versione cinese non sappiamo se c'è un "messaggio nascosto" come nel caso di Perseverance dove in codice binario si poteva leggere "Dare Mighty Things" e le coordinate del JPL.

Il video dell'apertura del paracadute di Zhurong su Marte

Per via della densità dell'atmosfera di Marte, il paracadute utilizzato per l'atterraggio dei rover deve essere aperto quando la velocità è ancora piuttosto alta, almeno Mach 2. Questo permette di rallentare la struttura che sorregge il rover (lander o skycrane) abbastanza da consentire l'inizio delle fasi successive.

L'apertura del paracadute del rover cinese Zhurong

Le fasi dell'atterraggio su Marte del rover cinese Zhurong hanno previsto la separazione dall'orbiter Tianwen-1 a circa 125 km dalla superficie. Successivamente la capsula di protezione si è autobilanciata attraverso alcune alette aerodinamiche che hanno permesso di arrivare vicino alla zona di atterraggio.

L'apertura del paracadute del rover statunitense Perseverance

Il paracadute si è aperto dopo cinque minuti quando l'altitudine era scesa fino a circa 11 km (ed è questa la fase mostrata nel breve filmato). Il paracadute ha rallentato così la discesa permettendo di sganciare lo scudo termico inferiore. Dopo altri due minuti e una quota di uno o due chilometri dalla superficie marziana si è avvenuta la separazione del paracadute e della struttura posteriore lasciando libero il rover Zhurong agganciato al lander.

A questo punto radar e fotocamere hanno consentito di "scegliere" la zona di atterraggio migliore utilizzando un razzo posizionato nella zona inferiore per bilanciare le fasi finali della discesa arrivando con una velocità di circa 1,5 m/s (verticale) e inferiore a 1 m/s (orizzontale). Dopo 8,5 minuti si è concluso così l'atterraggio del rover cinese. Ricordiamo che nelle scorse settimane il paracadute (ma anche lo stesso rover) è stato avvistato sia dall'orbiter Tianwen-1 che dalla sonda statunitense MRO.