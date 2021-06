Anche Mars Reconnaissance Orbiter ha fotografato il rover cinese Zhurong su Marte

Abbiamo scritto recentemente di come la fotocamera ad alta risoluzione della sonda Tianwen-1 abbia catturato alcune immagini del rover cinese Zhurong sulla superficie di Marte. Ora arrivano anche nuove fotografie, a risoluzione ancora più alta del Mars Reconnaissance Orbiter della NASA mostrando dettagli ancora più definiti.

Click sull'immagine per ingrandire

Solo qualche settimana fa, sempre la fotocamera HiRISE del MRO era riuscita a catturare immagini molto dettagliate del rover NASA Curiosity. Quest'ultimo è però un po' più grande rispetto al rover cinese e quindi anche leggermente più facile da rilevare con fotografie scattate ad alta quota.

Le fotografie del rover Zhurong catturate dalla NASA

Il team che esamina le immagini catturate dalla fotocamera ad alta risoluzione di HiRISE ha pubblicato tre diverse fotografie dove si possono notare i diversi dettagli del rover marziano e del sistema di atterraggio utilizzato dai cinesi per Zhurong.

Le fotografie sono state catturate il 6 Giugno 2021 (mentre il rover è atterrato il 14 Maggio) nella zona di Utopia Planitia. Si può vedere chiaramente come il lander e il rover si trovino uno vicino all'altro ma comunque a distanza di qualche metro e si può anche notare la rampa utilizzata per la discesa nella fotografia a maggiore risoluzione. Questo ha permesso quindi di confermare indipendentemente le notizie che arrivano dalla Cina.

Nelle fotografie di HiRISE si può vedere più in alto il lander (che non ha un nome vero e proprio) con i segni del sistema di atterraggio. Poco più sotto c'è invece Zhurong che sta "vagando" sulla superficie di Marte rimanendo comunque vicino al lander. Ma non è tutto qui.

In un'altra immagine più ampia si può vedere anche il paracadute (visibile come un'ampia macchia chiara) vicino alla struttura protettiva posteriore della sonda, chiamata backshell, che si sono separati nelle fasi finali della discesa e che si sono adagiate sul suolo marziano relativamente vicino alla zona di atterraggio vera e propria.

In un'ultima fotografia, in bianco e nero e visibile qui sopra, si può anche notare lo scudo termico anteriore che si è sganciato poco prima liberando la parte inferiore del lander prima che questo sganciasse il paracadute e accendesse il razzo per completare l'atterraggio.