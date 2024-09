Rientrato correttamente lo spazioplano cinese dopo 268 giorni in orbita, sconosciute le attività nello Spazio

Nelle scorse ore è rientrato correttamente lo spazioplano cinese (segreto) senza equipaggio dopo 268 giorni in orbita. Né CNSA né CASC hanno rilasciato informazioni ufficiali sulle attività avvenute nello Spazio.

Gli spazioplani senza equipaggio stanno prendendo piede tra diverse agenzie. Uno dei più noti è quello militare statunitense (X-37B) attualmente in orbita dopo essere stato lanciato con un razzo spaziale Falcon Heavy alla fine di dicembre dello scorso anno. ISRO ne sta sviluppando chiamato Pushpak che è attualmente nelle fasi finali di test e presto potrà diventare operativo. Anche Sierra Space dovrebbe lanciare il prossimo anno il suo Dream Chaser che potrà rifornire la Stazione Spaziale Internazionale. Oggi è invece rientrato lo spazioplano cinese dopo 268 giorni in orbita rientrando nella zona di Lop Nur.

Di questo spazioplano ci sono poche informazioni in quanto né CASC né CNSA hanno mai rilasciato documentazione ufficiale specifica. Sappiamo che, con questa missione, è stato lanciato e recuperato per tre volte proseguendo una campagna estesa di test che prevede anche il rilascio in orbita di carichi utili.

Lo spazioplano cinese era stato lanciato con un razzo spaziale Lunga Marcia 2F dal Jiuquan Satellite Launch Center intorno alla metà del mese di dicembre dello scorso anno (a breve distanza da X-37B, anche se su orbite completamente diverse). CNSA e CASC hanno confermato ufficialmente il rientro con una nota pur non specificando nessuna delle operazioni compiute mentre si trovava nello Spazio.

Nella nota si legge "il completo successo di questo test segna la graduale maturità della tecnologia dei veicoli spaziali riutilizzabili del mio Paese, che fornirà un metodo di andata e ritorno più conveniente ed economico per l’uso pacifico dello Spazio". Il primo volo fu effettuato a settembre 2020 per una durata di soli 2 giorni mentre il secondo avvenne ad agosto 2022 con una durata di 276 giorni.