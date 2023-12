Lanciato lo spazioplano militare Boeing X-37B con un razzo SpaceX Falcon Heavy

Dopo una serie di rinvii di alcuni giorni a causa prima del maltempo e poi di un problema con i sistemi di terra, un razzo spaziale Falcon Heavy di SpaceX ha lanciato lo spazioplano militare segreto Boeing X-37B nella nottata di oggi. Si tratta della prima volta che questo spazioplano della Space Force viene lanciato con un razzo di questo tipo, quando in passato erano stati scelti vettori di ULA, Atlas V. La motivazione è legata alle nuove orbite che sono state scelte (ma non divulgate) e che dovrebbero essere più alte rispetto al passato richiedendo così un vettore con maggiore capacità di spinta.

Questa è la settima missione dello spazioplano (OTV-7 o Orbital Test Vehicle) chiamata anche USSF-52. Interessante notare che se non ci fossero stati i due rinvii ci sarebbero stati due lanci di spazioplani militari segreti e riutilizzabili a distanza di pochi giorni, uno statunitense e uno cinese. Non è chiaro se si tratti di una "coincidenza" o si sia trattato di una scelta deliberata. In generale il Boeing X-37B volerà a quote più alte e quindi non saranno effettivamente "vicini" e non avendo dettagli specifici delle missioni è difficile capire quali potrebbero essere le scelte comuni tra le due superpotenze.

Il razzo spaziale è stato lanciato dal Launch Complex 39A al Kennedy Space Center in Florida alle 2:07 di oggi, 29 dicembre (ora italiana). Come per altre missioni è stato scelto di recuperare solamente i due booster laterali e non quello centrale. Questi stessi primi stadi erano già stati impiegati per altri lanci di Falcon Heavy, in particolare per le missioni USSF-44, USSF-67, Jupiter 3 e Psyche.

Tutto si è svolto come previsto. Questo lancio è stato il 97° per quest'anno da parte di SpaceX (avvicinandosi all'obiettivo di 100 lanci) e il nono lancio di un Falcon Heavy in totale. Non è chiaro se effettivamente siano stati sostituiti uno o più motori Merlin 1D alla base dei Falcon 9 in quanto non sono state fornite spiegazioni pubbliche.

I due booster laterali, codici B1064 e B1065, sono rientrati alla Landing Zone 1 e Landing Zone 2 alla Cape Canaveral Space Force Station. Il booster centrale invece è stato fatto ammarare (senza recupero) nell'Oceano Atlantico. L'unico esperimento noto di questa missione è quello legato alla NASA dal nome di SEED-2 che prevede l'esposizione di semi selezionati all'ambiente spaziale e alle radiazioni. Gli astronomi e i radioamatori potranno cercare di tracciare le attività del Boeing X-37B mentre sarà in orbita mentre difficilmente la Space Force rilascerà informazioni in merito.