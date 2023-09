Nuovo video per lo spazioplano Dream Chaser di Sierra Space, quasi pronto al debutto

Dopo la fine del programma Space Shuttle a causa degli incidenti e dei costi elevati, gli spazioplani per diversi anni sono stati considerati solo marginalmente quando si trattava di portare un carico utile in orbita. Con l'arrivo e il consolidamento della flotta di razzi spaziali Falcon 9 (riutilizzabili) di SpaceX, l'interesse dell'industria si è spostato in quella direzione. Negli ultimi anni si sono però affacciate alcune alternative per riportare gli spazioplani a volare, come Dream Chaser di Sierra Space.

Questo spazioplano cercherà di differenziarsi dalla concorrenza promettendo un veicolo di lancio efficiente e riutilizzabile che, in futuro, potrà trasportare anche equipaggi in orbita bassa terrestre. Ci sono altri spazioplani che già volano come l'X-37B di Boeing destinato a scopi di ricerca militari (senza equipaggio) e una versione, probabilmente simile, realizzata dalla Cina. In futuro potrebbero arrivare altri spazioplani sia orbitali che suborbitali che promettono di compiere diverse tipologie di missioni. Nel frattempo Sierra Space ha rilasciato un nuovo video (basato su render) che mostra quella che sarà la missione CRS-2 verso la ISS.

Lo spazioplano Dream Chaser di Sierra Space quasi pronto al debutto

Il primo spazioplano della serie Dream Chaser (DC-100) è stato battezzato Tenacity e dovrebbe volare entro la metà del 2024 lanciato da un razzo spaziale Vulcan Centaur di ULA. Come riportato da Sierra Space, inizialmente questo modello era pensato per essere una versione con equipaggio per trasportare fino a sette astronauti in orbita bassa terrestre. La sua lunghezza è di circa 9 metri, un quarto dell'Orbiter dello Space Shuttle e quindi con una capacità di carico pressurizzato inferiore (circa la metà, 67 m3 per l'Orbiter senza includere l'airlock, 33 m3 per Dream Chaser).

Per ottimizzare i costi Sierra Space ha fatto in modo che versione cargo e con equipaggio avessero l'85% delle parti in comune. Lo spazioplano, una volta terminata la sua missione, rientrerà sulla pista di atterraggio del Kennedy Space Center dove un tempo rientravano gli Space Shuttle. La società sottolinea che struttura e dimensioni consentono una manovrabilità superiore allo Space Shuttle e atterraggi con decelerazioni di 1,5 G (sopportabili anche da carichi utili fragili).

La versione DC-100 (cargo) sarà lanciata alla sommità del razzo spaziale ma coperto inizialmente da fairing. La versione DC-200 (equipaggio) invece non avrà fairing ma sarà comunque in grado di proteggere gli astronauti da possibili impatti con piccoli oggetti. Nella zona posteriore di Dream Chaser è possibile trasportare diverse tipologie di rifornimenti o esperimenti scientifici e, con il modulo di servizio posteriore Shooting Star, può trasportare 5,5 tonnellate in LEO.