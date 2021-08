Ossigeno liquido: dai razzi di SpaceX e Roscosmos ai malati di COVID-19

L'ossigeno liquido è uno dei propellenti più utilizzati per i razzi spaziali potendo essere utilizzato come comburente per cherosene, idrogeno o metano (per esempio). Con la pandemia di COVID-19 e con molti malati che necessitano di ossigeno negli ospedali c'è stato un picco nella produzione. A sottolineare il problema è stata Gwynne Shotwell, COO e Presidente di SpaceX, alla quale in queste ore si è unito anche Dmitry Rogozin di Roscosmos.

La Shotwell ha parlato di questa situazione durante il 36° Simposio Spaziale "quest'anno saremo colpiti dalla mancanza di ossigeno liquido per i lanci. Certamente ci assicureremo che gli ospedali abbiano l'ossigeno di cui hanno bisogno, ma per chiunque abbia ossigeno liquido da dare, mi mandi un'e-mail".

SpaceX alla ricerca di ossigeno liquido, ma non è l'unica

Come scritto, non è solo SpaceX ad avere questo problema. In queste ore anche Dmitry Rogozin (direttore di Roscosmos) ha fatto dichiarazioni simili sottolineando il legame tra i lanci spaziali e le forniture ospedaliere per supportare le terapie dei pazienti ricoverati, anche se non necessariamente colpiti dalla COVID-19.

Rogozin ha dichiarato in un tweet che "da tre mesi stiamo trasferendo quasi tutto l'ossigeno prodotto dalle nostre imprese alle istituzioni mediche, costringendo a rinviare i test dei motori a razzo. Comprendiamo che la situazione con la COVID è difficile, quindi aiutiamo in ogni modo possibile".

Rispondendo poi a una nota utente di Twitter (in ambito spaziale) la cui nonna è in rianimazione (ma senza necessità di ossigeno), Rogozin ha scritto "sarò infinitamente felice se l'ossigeno prodotto dalle nostre imprese salverà lei e migliaia di altre vite".

La priorità rimane quindi legata alla salute pubblica tanto che anche altre società sono impegnate a fornire supporto agli ospedali in diverse nazioni. Un altro esempio è stato sottolineato da Tory Bruno (presidente di ULA, United Launch Alliance), uno dei fornitori di Azoto Liquido che solitamente rifornisce la base di Vandenberg in California era impegnato negli scorsi giorni a dare supporto alla fornitura di ossigeno liquido agli ospedali della Florida.

Quale sia l'impatto sulla gestione dei lanci spaziali futuri non è ancora chiaro. È probabile che a risentirne inizialmente saranno i test aggiuntivi più che i lanci veri e propri. Questo potrebbe ridurre la velocità di sviluppo di alcuni motori a razzo o navicelle (per esempio Starship utilizza metano liquido e ossigeno liquido) mentre non necessariamente vedremo posticipare per questo motivo lanci già programmati.