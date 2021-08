Completati i test per il telescopio spaziale James Webb, si pensa alla spedizione

Si sta avvicinando a grandi passi il momento del lancio del grande telescopio spaziale James Webb. L'appuntamento è atteso da scienziati e appassionati di tutto il Mondo e permetterà di avere nuove informazioni sull'Universo affiancando per qualche anno il più "vecchio" telescopio spaziale Hubble.

La NASA ha annunciato in questi giorni che il JWST ha completato i test finali. Questo è il passaggio finale prima della spedizione nella Guyana francese dove sarà fissato a un razzo Ariane 5 per poi essere lanciato a 1,5 milioni di km dalla Terra (nel secondo punto di Lagrange). Ma come ricordato dall'amministratore associato della NASA, Zurbuchen, ci sarà ancora da "trattenere il fiato".

Il telescopio spaziale James Webb è pronto per la spedizione a Kourou

Come dichiarato in passato, i dettagli della spedizione dagli stabilimenti della Northrop Grumman fino a Kourou sono stati mantenuti segreti. Del resto si tratta di una spedizione via mare e il rischio che pirati possano assaltare la nave non è remota.

I preparativi per la spedizione saranno completati a Settembre, dopodiché il telescopio spaziale James Webb dovrà superare il Canale di Panama fino alla Guyana francese. Gregory L. Robinson (a capo del programma) ha dichiarato "JWST della NASA ha raggiunto un importante punto di svolta nel suo percorso verso il lancio con il completamento dell'integrazione e dei test finali dell'osservatorio".

Una volta arrivato allo spazioporto di Kourou bisognerà comunque procedere ai controlli post-trasporto per assicurarsi che tutto si sia svolto correttamente e non ci siano stati danneggiamenti. Ci sarà poi da caricare idrazina e tetrossido di azoto nei serbatoi del telescopio e infine bisognerà fissarlo al razzo Ariane 5. Un lavoro complesso e meticoloso.

Dopo il lancio, il telescopio spaziale James Webb ci metterà quasi un mese per posizionarsi correttamente nell'orbita definitiva. Ci sarà poi la procedura di apertura dello specchio primario formato da esagoni e del gonfiaggio della "tenda" inferiore che serve a schermare il telescopio dalla radiazione infrarossa di Sole e Terra che potrebbero interferire con le osservazioni.