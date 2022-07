Nuovi dettagli sulla navicella a propulsione nucleare Zeus di Roscosmos

Come abbiamo avuto modo di scrivere in passato, la Russia sembra essere intenzionata a continuare ad avere un programma spaziale con diverse missioni e diverse nuove navicelle e componenti. Questo nonostante le attuali sanzioni internazionali che hanno ridotto la capacità di scambi commerciali con molte nazioni riducendo anche le possibilità di spesa per Roscosmos.

Tra i progetti annunciati ci sono la realizzazione della stazione spaziale ROSS, delle navicelle Orlyonok e Oryol, dei nuovi razzi spaziali Soyuz-5 e Angara-A5M e alle missioni verso Venere e Marte (quest'ultima impiegando anche componentistica della missione ExoMars). Tra le altre novità c'è lo sviluppo della navicella spaziale conosciuta come Zeus che utilizzerà la propulsione nucleare per i viaggi verso la Luna e altri pianeti del Sistema Solare.

Roscosmos e la navicella a propulsione nucleare Zeus

Sfruttare la propulsione nucleare per muoversi nello Spazio sembra essere tornato in auge con Stati Uniti, Cina e Russia che stanno cercando di sviluppare i prototipi nei prossimi anni. Sia NASA che DARPA stanno cercando di realizzare le prime navicelle sperimentali entro il 2030 mentre Roscosmos ha il suo programma di sviluppo (conosciuto come Nuklon) che dovrebbe portare alla realizzazione della navicella Zeus.

Nelle ultime ore sono emerse alcune novità grazie a quanto riportato dall'agenzia di stampa governativa RIA Novosti. Secondo Dmitry Rogozin (direttore generale dell'agenzia spaziale) ha dichiarato che i cosmonauti potranno effettuare missioni che partiranno dalla stazione spaziale ROSS ( i cui progetti preliminari saranno finalizzati nel 2023) e, sfruttando una navicella spaziale (probabilmente Orlyonok), arriveranno fino alla navicella Zeus. Questo permetterà di controllare l'assemblaggio di quest'ultima.

Rogozin ha aggiunto "la nuova stazione spaziale opererà in un'orbita da cui l'equipaggio potrà visitare la nostra navicella nucleare Zeus con la sua navicella spaziale per controllare il dispiegamento di tutti i suoi elementi e strutture chiave (primi fra tutti, i grandi radiatori per dissipare il calore in eccesso) fino a quando il reattore non verrà acceso in un'orbita sicura a 800 km di distanza".

Il dirigente ha anche dichiarato che con l'attuale propulsione chimica la potenza e le riserve di propellente non sono sufficienti per missioni verso la Luna o altri pianeti. In particolare Zeus con propulsione nucleare fungerà da "rimorchiatore" per le navicelle con equipaggio. Rogozin ha poi anche dichiarato che l'esplorazione spaziale è "indissolubilmente legata all'energia nucleare".

Roscosmos sta sviluppando Zeus dal 2010 mentre il primo volo di test in orbita potrebbe essere previsto entro il 2030. La prima missione operativa potrebbe essere un viaggio verso Giove che sarebbe lanciata intorno al 2030 e arriverebbe nel 2034. Il lancio avverrà da Vostochny dove con un razzo sarà lanciato il carico utile mentre con un altro la navicella a propulsione nucleare Zeus che poi si aggancerà alla prima per fornire la propulsione con assist gravitazionali forniti da Luna e Venere.

