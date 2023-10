NASA Psyche: la missione sarà lanciata il 12 ottobre a causa di un problema

L'11 ottobre si terrà una conferenza dell'agenzia spaziale statunitense per mostrare, per la prima volta da quando sono sulla Terra, i campioni raccolti sull'asteroide Bennu dalla missione NASA OSIRIS-REx (ora conosciuta come OSIRIS-APEx). Il giorno dopo sarà invece la volta del lancio della missione NASA Psyche che avrà come obiettivo sempre un asteroide ma questa volta senza portare sul nostro Pianeta dei campioni.

Questa missione non è stata particolarmente fortunata, rischiando la cancellazione negli scorsi mesi a causa di gravi problematiche e della riduzione del budget della NASA. A giugno dello scorso anno era stato riscontrato un problema nel software che ha necessitato la sua posticipazione di circa un anno per approntare una soluzione, eseguire i test e avere una nuova finestra di lancio. A luglio 2022 era stata annunciata una revisione indipendente per capire se la missione fosse ancora scientificamente valida oppure si dovesse investire in altre direzioni. A marzo di quest'anno è stata invece annunciata la scelta di proseguire, con una correzione verso l'alto del budget. Un problema "dell'ultimo minuto" ha però spostato ulteriormente il lancio di alcuni giorni.

NASA Psyche: il lancio verso l'asteroide slitta dal 5 al 12 ottobre

Quando ormai tutto sembrava pronto per il lancio con un razzo spaziale Falcon Heavy di SpaceX (dove il booster centrale non sarà recuperato, mentre quelli laterali sì), un ultimo problema ha spostato il lancio di NASA Psyche dal 5 ottobre al 12 ottobre. La notizia è stata diffusa sul blog ufficiale della missione mentre i preparativi per l'integrazione del carico utile sulla sommità del razzo spaziale erano in corso.

Secondo quanto riportato alla fine del mese di settembre, il lancio è stato programmato alle 16:16 del 12 ottobre (ora italiana) dal Launch Complex 39A al Kennedy Space Center a causa di un ultimo controllo da parte degli ingegneri dell'agenzia spaziale statunitense ai propulsori ad azoto criogenico della sonda spaziale NASA Psyche.

In particolare si tratterebbe di verificare che i parametri di controllo e la gestione della temperatura di funzionamento di questi propulsori di manovra siano corretti. Non si tratta di una banalità in quanto i propulsori ad azoto vengono impiegati per le modifiche orbitali e per puntare correttamente il veicolo spaziale verso le zone scientificamente rilevanti. Una problematica a questi ultimi potrebbe effettivamente rendere la missione NASA Psyche difficilmente gestibile (se non impossibile).

In questi giorni la NASA ha verificato il comportamento dei propulsori con alcune simulazioni oltre la messa a punto dei parametri e una revisione delle procedure di volo. La finestra di lancio si aprirà il 12 ottobre e si chiuderà il 25 ottobre dando comunque un certo periodo di tempo affinché tutto possa essere eseguito correttamente. Ricordiamo che NASA Psyche si dirigerà verso un asteroide metallico dove la sonda potrà arrivare nell'agosto 2029. Nel frattempo verrà eseguito anche un flyby di Marte per sfruttare la fionda gravitazionale del pianeta. La durata della missione sarà di 26 mesi. La sonda orbiterà diverse volte intorno all'asteroide Psiche scegliendo prima orbite più lontane, poi orbite più vicine e infine allontanandosi ancora dalla superficie.