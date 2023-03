NASA Psyche: nuovi aggiornamenti per la missione verso l'asteroide metallico

Non tutte le missioni spaziali hanno fortuna, alcune hanno inizi travagliati anche prima del lancio. Un esempio è la missione NASA Psyche che ha rischiato negli scorsi mesi la cancellazione nonostante fosse nelle fasi terminali prima dell'effettivo inizio del viaggio verso l'asteroide metallico dal quale prende il nome. Fortunatamente la cancellazione è stata evitata e, nonostante il ritardo e il budget aggiuntivo.

L'agenzia spaziale ha confermato che la sonda partirà effettivamente entro la fine dell'anno in corso con alcune modifiche alla traiettoria per sfruttare l'effetto della fionda gravitazionale offerta da Marte. Questo permetterà l'avvicinamento all'asteroide anche se in un punto diverso dell'orbita proprio a causa dei cambiamenti nelle tempistiche di lancio. Gli asteroidi sono al centro di una vasta campagna di osservazioni e studio sia per motivi scientifici legati alle origini ed evoluzione del Sistema Solare, sia per evitare possibili eventi catastrofici che potrebbero colpire la Terra. Infine si tratta di avere ulteriori risorse da sfruttare durante l'esplorazione dello Spazio profondo.

NASA Psyche: la missione partirà a ottobre 2023

Nell'ultimo aggiornamento condiviso dalla NASA, si legge che la finestra di lancio della missione si aprirà il 5 ottobre e si chiuderà il 25 ottobre. Come scritto sopra, la traiettoria prevede un flyby di Marte con l'arrivo di NASA Psyche in orbita intorno all'asteroide metallico per l'agosto del 2029. La durata della missione sarà di 26 mesi (stimati) che verranno sfruttati per raccogliere dati da diverse altitudini.

Con il nuovo piano di volo ci potrebbe essere una migliore gestione dei propulsori elettrici e dell'utilizzo del propellente così da consentire una missione di maggiore efficacia. Modificando il periodo di lancio è stato modificato anche il periodo del primo ingresso in orbita e questo ha previsto di rivedere anche alcune operazioni.

Stando a quanto riportato dalla NASA, il piano originale prevedeva che la sonda orbitasse attorno all'asteroide a quattro diverse altitudini, partendo dalla quota più alta e scendendo fino alla più bassa. Nel nuovo piano invece si inizierà dall'orbita più alta, si passerà poi a un'orbita intermedia (più bassa), a quella più vicina per poi tornare ad allontanarsi dall'obiettivo. La scelta è stata fatta per avere la corretta illuminazione dei siti d'interesse così che si possano catturare immagini scientificamente significative per le due orbite intermedie. Le altre orbite saranno invece impiegate per gli strumenti come lo spettrometro di neutroni a raggi gamma, al magnetometro e il sistema di comunicazioni che farà parte dell'esperimento di scienze gravitazionali.

Durante il periodo primaverile NASA Psyche verrà provata per sequenze di cinque o sette giorni come se si trovasse effettivamente nella missione operativa così da validare anche le ultime parti sottoposte a test. Il veicolo è sostanzialmente completamente assemblato fatta eccezione per alcune fotocamere. Il lancio avverrà con un razzo SpaceX Falcon Heavy dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida.