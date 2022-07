La missione NASA Psyche diretta verso un asteroide metallico potrebbe essere cancellata

Alla fine di giugno 2022 è stato annunciato che la missione NASA Psyche diretta verso l'omonimo asteroide metallico non sarebbe stata lanciata come previsto quest'anno a causa di un problema software. Nonostante le fasi avanzate dei lavori, un grave problema ha quindi visto slittare di mesi il lancio e il rischio è che la missione possa essere definitivamente cancellata.

Il lancio sarebbe stato previsto a giugno 2022 ma ora la sonda potrebbe non partire prima di luglio 2023, sempre che i problemi al software vengano risolti. Per cercare di capire qual è stata la causa di questo inconveniente è stata creata una commissione indipendente per evitare che ci sia un spreco di risorse della NASA oltre non ci siano problemi analoghi in futuro. Ecco le ultime informazioni ufficiali.

NASA Psyche potrebbe essere cancellata?

Secondo quanto riportato nell'ultimo post sul blog ufficiale, la missione diretta verso l'asteroide Psyche dovrà superare la revisione indipendente voluta dalla NASA e dal JPL. Ci sarà quindi un'analisi del progetto e le relative implicazioni istituzionali che hanno portato a un così grande ritardo nel lancio.

A capo della commissione ci sarà Tom Young (a capo del Goddard Space Flight Center e ora in pensione) che sarà a capo di una squadra di altri 14 membri. La prima seduta della commissione è fissata domani, 19 luglio. Secondo quanto riportato verrà analizzato tutto ciò che riguarda NASA Psyche come la forza lavoro, la sua gestione, la comunicazione tra le varie unità e sezioni, una revisione completa del programma e la gestione dei rischi sia tecnici che programmatici.

Quello che emergerà permetterà di capire se sarà il caso di continuare lo sviluppo di NASA Psyche con il completamento degli ultimi test oppure se cancellarla per dedicare il budget ad altre missioni. Come poi sottolineato, questo sarà anche un modo per evitare di ripetere in futuro gli stessi errori che hanno portato a un aumento della spesa e al possibile perdita di informazioni scientifiche utili. L'analisi dovrebbe essere completata per settembre 2022, quando sapremo finalmente se la sonda potrà raggiungere l'asteroide oppure se si guarderà verso altri orizzonti.

