NASA Perseverance: il lancio è un successo, direzione Marte con arrivo nel 2021

Il rover NASA Perseverance finalmente è sulla rotta che lo porterà il 18 Febbraio 2021 ad atterrare su Marte. Dopo alcuni problemi e rallentamenti dovuti all'emergenza sanitaria, il lancio è avvenuto con successo oggi, 30 Luglio 2020 (alle ore 13.54 in Italia). Ha inizio una nuova avventura sul Pianeta Rosso.

La lunga strada di NASA Perseverance

Il lanciatore scelto è un Atlas V in configurazione 541 della United Launch Alliance che porterà il rover sul Pianeta Rosso! Il successo del lancio di oggi è solamente l'inizio dell'avventura perché ci sarà ancora tanto da fare nei prossimi mesi. Infatti oltre alla rotta bisognerà attendere l'atterraggio vero e proprio su Marte.

Non si tratta solamente di una "formalità" in quanto far atterrare un oggetto poco più grande di un'automobile come una Smart (3 x 2,7 x 2,2 metri) e dal peso di poco più di una tonnellata (1025 chilogrammi) non è cosa da poco. Soprattutto a milioni di chilometri di distanza dalla Terra.

Per far atterrare in sicurezza NASA Perseverance si utilizzerà ancora una volta la tecnica della sky-crane. Il sistema confronterà automaticamente la zona sorvolata (mentre viene frenata la discesa con un paracadute) con mappe ad alta risoluzione di Marte. In questo modo il rover potrà "decidere" se il luogo è idoneo all'atterraggio oppure se dovrà muoversi in una direzione diversa. Trovato il luogo esatto sarà possibile utilizzare la sky-crane per calare dolcemente il rover sul suolo marziano da poco meno di 8 metri d'altezza.

Una tecnica che con il rover Curiosity, cugino di NASA Perseverance, ha funzionato perfettamente e che quindi gli ingegneri hanno ritenuto opportuna anche per questa nuova missione. Con la differenza che il nuovo rover è 126 chilogrammi più pesante del suo predecessore.

Molta tecnologia all'interno di NASA Perseverance

Il rover Perseverance utilizza una struttura simile a Curiosity, ma con alcune novità che riguardano sia gli strumenti necessari agli esperimenti scientifici sia per la durata della missione. Un esempio emblematico sono le ruote che sono state riviste nel disegno del battistrada per migliorarne la durata e la resistenza sui terreni accidentati di Marte.

Per scongiurare problemi di alimentazione, è stato impiegato ancora una volta un sistema RTG, ossia un generatore di corrente basato sul decadimento di un elemento radioattivo (Plutonio in questo caso). Si tratta di una scelta legata sia alla mole del drone sia alla necessità di resistere alle tempeste di sabbia che potrebbero coprire i pannelli solari. All'interno del corpo del rover NASA Perseverance sono installati ben sette strumenti diversi, due microfoni e un totale di 23 fotocamere.

Mastcam-Z è una fotocamera ad alta risoluzione (stereoscopica e panoramica) con la capacità di ingrandire i dettagli.

MEDA è l'acronimo di Mars Enviromental Dynamics Analyzer. Un'insieme di sensori di temperatura, vento (direzione e velocità), pressione, umidità relativa e analisi delle particelle di polvere.

MOXIE è l'acronimo di Mars Oxygen ISRU Experiment che cercherà di produrre ossigeno a partire dall'anidride carbonica presente in grande quantità nell'atmosfera marziana (oltre il 90%).

PIXL è l'acronimo di Planetary Instrument for X-Ray Lithochemistry ossia un spettrometro a fluorescenza che sfrutta i raggi X che consentirà di analizzare il terreno marziano.

RIMFAX è l'acronimo di Radar Imager for Mars Subsurface Experiment. Un radar in grado di penetrare il terreno con una risoluzione di pochi centimetri.

SHERLOC è l'acronimo di Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics and Chemicals. Uno spettrometro che sfrutterà gli ultravioletti per determinare componenti minerali e organici.

SuperCam è una fotocamera in grado di analizzare la composizione chimica e minerale del terreno. Inoltre potrà scovare tracce di elementi organici.

All'interno della pancia del rover ci sarà poi il piccolo elicottero-drone Ingenuity. Si tratta di un primo esperimento per capire se si potranno realizzare droni in grado di percorrere grandi distanze in volo, anziché muovendosi a terra. Certo, le sue prestazioni sono limitate, ma è solo un prototipo e non è l'elemento essenziale della missione Mars 2020.

Alla ricerca della vita passata e pensando all'essere umano

Il rover NASA Perseverance atterrerà nel cratere Jazero. Si tratta di un luogo particolare perché in passato è stato il delta di un fiume. Questo è stato possibile capirlo sia dalla struttura dei sedimenti sia dal tipo di rocce che si formano solo in presenza di acqua liquida. Un luogo molto interessante dove cercare testimonianze di vita passata.

Pensando invece agli astronauti che nei prossimi anni cammineranno su Marte, il rover avrà anche una serie di campioni di materiali che potrebbero essere impiegati per le tute (per la parte più esterna, esposta alle radiazioni). Ci sarà il policarbonato impiegato per le visiere, il Vectran che attualmente è impiegato per i palmi dei guanti degli astronauti, un tessuto non-tessuto utilizzato all'esterno delle attuali tute, teflon già utilizzato in passato nelle tute e un teflon con rivestimento anti-polvere.