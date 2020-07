NASA Curiosity: un bellissimo video sulle nuvole di Marte all'alba

Riprendere le nuvole è complesso (anche se già accaduto se non si tratta delle prime immagini). Grazie al lavoro di Donald E Davis ora abbiamo un video che ci fa immergere ancora una volta nella vita di Marte . Le immagini risalgono alla prima metà del 2019 (Sol 2410 e 2417) e mostrano quelle che somigliano alle nuvole nottilucenti terrestri.

L' atmosfera di Marte è infatti molto più rarefatta di quella della Terra, ma è comunque presente. NASA Curiosity è riuscito già in passato ad analizzare le varie componenti dell'atmosfera del pianeta . Pur variando con la stagionalità, l'atmosfera del Pianeta Rosso è composta dal 95% di anidride carbonica, 2,6% di azoto molecolare, 1,9% di argon, 0,16% ossigeno molecolare e lo 0,06% di monossido di carbonio.

Mentre si fa il conto alla rovescia per il lancio del prossimo rover diretto verso Marte , Perseverance , NASA Curiosity continua a sorprenderci con le sue immagini dal Pianeta Rosso. Uno degli ultimi esempi è un video (realizzando unendo diversi scatti fotografici) che riprende delle nuvole nell'alba marziana.

