NASA Perseverance: lancio rinviato a non prima del 30 luglio

Brutte notizie per gli appassionati di Spazio e missioni spaziali! Infatti dopo il rinvio del lancio del telescopio JWST ora anche il rover marziano NASA Perseverance ha visto slittare la data di lancio. Si è passati in pochissimo tempo dal 20 luglio, al 22 luglio e ora si parla di un lancio non prima del 30 luglio.

Le motivazioni del rinvio del lancio

Ovviamente la sicurezza della missione è il punto più importante da tenere in considerazione. Un guasto al rover o al razzo potrebbero comprometterla del tutto. L'agenzia spaziale, in un post sul blog, ha annunciato le motivazioni della scelta del rinvio di NASA Perseverance.

La causa è da ricercarsi nell'assemblaggio del rover all'interno del razzo della United Launch Alliance. Sempre stando a quanto riportato, una serie di sensori legati all'ossigeno liquido ha presentato dati non nominali durante il Wet Dress Rehearsal.

Questo test, che precede il lancio, è quando un propellente liquido (in questo caso l'ossigeno) viene caricato a bordo per verificare il corretto funzionamento di tutti i sistemi. È proprio durante queste fasi che il sistema non ha risposto correttamente e quindi bisognerà valutare dove sia il problema e sostituire i componenti difettosi.

La finestra di lancio si potrebbe chiudere il 15 agosto anche se i ricercatori stanno cercando di capire se si possa guadagnare ulteriore tempo utile. Infatti, a differenza di quanto avviene per missioni legate alla ISS o all'orbita terrestre, nel caso di Marte bisognerà attendere altri due anni se si sforeranno le tempistiche di messa in opera di NASA Perseverance.