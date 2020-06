James Webb Space Telescope: nuovo rinvio, ma lancio sempre nel 2021

Brutta notizia per chi è appassionato di Spazio! Nonostante le precedenti rassicurazioni che non prevedevano particolari ritardi (oltre a quelli passati), James Webb Space Telescope non sarà lanciato a Marzo 2021. Purtroppo il grande telescopio spaziale subirà un ulteriore rinvio!

Certo, la sicurezza prima di tutto, considerando che si tratta di un progetto da ben 9,8 miliardi di dollari (costi lievitati) e che non avrà le stesse opportunità di Hubble Space Telescope per essere riparato in caso di guasti.

JWST: nessun lancio a Marzo 2021

A darne la notizia è stato Thomas Zurbuchen (Amministratore associato della NASA) che ha escluso in maniera categorica il mese di Marzo 2021 come data possibile. Secondo quanto dichiarato, la pandemia ha costretto molti dipendenti a lavorare in smart working rallentando la prosecuzione di alcuni progetti, come James Webb Space Telescope.

Nonostante tutto Zurbuchen ha voluto rassicurare scienziati e appassionati: JWST sarà lanciato nel 2021, anche se non c'è ancora una data fissata. L'inizio del 2021, secondo un rapporto del Government Accountability Office (GAO) aveva una scarsa probabilità di essere veritiera. Nel documento si legge infatti che "a causa dei ritardi di pianificazione derivanti da sfide tecniche associate ai rischi rimanenti affrontati dal progetto, l'analisi ha valutato solo un livello di confidenza del 12% per la capacità del progetto di rispettare la data di disponibilità del lancio del Marzo 2021". Per mantenere il livello di accettabilità delle missioni NASA del 70%, una data possibile potrebbe essere Luglio 2021.

Se si considera la storia del progetto, inizialmente si stimava una data di lancio prevista tra il 2007 e il 2011. Obiettivi entrambi ampiamente superati con riprogrammazioni avvenute nel 2011 e nel 2018. Anche i costi hanno gravato enormemente sul progetto: lo sviluppo era stimato in una cifra compresa tra 1 miliardo di dollari e 3,5 miliardi di dollari. Ora, come scritto sopra, siamo a 9,8 miliardi di dollari, in crescita.

Ricordiamo che il James Webb Space Telescope non è un vero e proprio sostituto di Hubble. Infatti il primo si concentrerà sull'emissione infrarossa permettendo per esempio di "vedere" oltre la coltre di polvere che circonda nebulose proto-planetarie e altre formazioni celesti. JWST permetterà di approfondire la conoscenza degli altri sistemi solari sparsi nello Spazio e cercare tracce di componenti utili alla formazione della vita. Infine consentirà di studiare stelle e galassie nate agli albori dell'Universo.