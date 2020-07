NASA Perseverance: il rover è fissato al razzo! Lancio programmato il 30 luglio

Dopo alcuni rinvii, finalmente il rover NASA Perseverance è stato fissato sulla cima del razzo pronto per il lancio, in direzione di Marte! Ora l'agenzia spaziale statunitense ha annunciato che la data della partenza è stata programmata per il 30 Luglio 2020.

Il razzo è realizzato dalla ULA (acronimo di United Launch Alliance) e più precisamente un modello Atlas V. I fairing, NASA Perseverance e il sistema di atterraggio sono stati issati a 39 metri d'altezza grazie a un gru all'interno della Vertical Integration Facility. Si tratta di una delle ultime fasi di preparazione prima del lancio e uno degli elementi che avevano fatto rinviare il lancio dalle date stabilite. Sono stati poi collegati i sistemi elettrici e fatti i collegamenti fisici.

Ora si procederà con gli ultimi test prima della partenza di NASA Perseverance verso il Pianeta Rosso. In particolare verranno testati sia la parte dove c'è il rover sia quella dei booster sia come unica unità sia come unità distinte.

Gli ultimi passi prima della partenza per Marte

Quando mancheranno due giorni al 30 Luglio, ci sarà l'uscita del razzo assemblato dalla Vertical Integration Facility. Ci saranno poi da compiere gli ultimi 550 metri fino alla piattaforma di lancio (e ci vorranno 40 minuti).

Anche se dovessero sopraggiungere ulteriori ritardi, la finestra di lancio avrà validità fino al 15 Agosto 2020, dando così agli scienziati (e a tutti gli appassionati) ancora un po' di tempo per sperare.

NASA Perseverance atterrerà il 18 Febbraio 2021 all'interno del cratere Jezero che sarà uno dei luoghi nei quali il rover cercherà segni di vita passata, più di quanto fatto dalle missioni lanciate in precedenza. Inoltre è previsto il lancio del primo drone su un altro corpo celeste (NASA Ingenuity). Infine il rover potrà immagazzinare dei campioni di suolo marziano che potranno essere rispediti sulla Terra per ulteriori analisi, ma per questo passaggio ci vorrà ancora diverso tempo.