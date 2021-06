NASA e Roscosmos in trattativa per il futuro della Stazione Spaziale Internazionale

Durante il mese di Aprile alcune dichiarazioni da parte di alti esponenti russi aveva aperto una nuova problematica per la Stazione Spaziale Internazionale. La Russia infatti aveva annunciato la possibilità di ritirarsi dal progetto della ISS a partire dal 2025, anziché portare la stazione "a fine vita" nel 2030. La NASA preferirebbe invece che la controparte continuasse a collaborare suddividendosi così gli oneri ed evitando problematiche legate alla gestione dei settori russi.

Per questo era stato annunciato uno scambio di opinioni tra i due alti dirigenti delle agenzie spaziali nei giorni successivi. Ora Roscosmos ha annunciato che il 4 Giugno Dmitry Rogozin (direttore generale) ha tenuto una chiamata telefonica con l'amministratore della NASA Bill Nelson.

NASA e Roscosmos discutono del futuro della ISS

L'argomento principale della telefonata, come ovvio, è la prosecuzione della collaborazione russo-americana nello Spazio e in particolare per il progetto della Stazione Spaziale Internazionale. I due alti dirigenti si sono trovati d'accordo su diversi punti di vista, ricordando anche quanto le collaborazioni abbiano influito positivamente in passato.

Dmitry Rogozin si è detto interessato a continuare lo sviluppo e il supporto alla ISS condividendo i piani per sviluppare il segmento russo della stazione spaziale. Nonostante queste premesse, non tutto però è stato risolto perché oltre allo stanziamento di fondi, ci si trova di fronte alle conseguenze di scelte politiche.

Rogozin ha infatti dichiarato che la controparte statunitense ha ostacolato la cooperazione con sanzioni introdotte dall'amministrazione USA contro imprese dell'industria spaziale russa. Il direttore generale ha scritto "la discussione riguardava l'inammissibilità delle sanzioni contro TsNIIMASH, che include il Mission Control Center, il Progress Rocket and Space Center e il produttore dei razzi Soyuz-2. Quelle sanzioni dovranno essere revocate, e poi potremo fare piani per il futuro". Inoltre ci sarebbe anche una mancanza di dialogo per la parte tecnica, con i russi che verrebbero sistematicamente esclusi.

Durante la chiamata sembra però che, almeno a parole, Dmitry Rogozin e Bill Nelson abbiano raggiunto un accordo dedicato alla ricerca spaziale. Nelle prossime settimane ci potrebbe essere anche un incontro di persona tra le due alte cariche che potrebbe portare alla firma di un documento condiviso. Com'è chiaro, sia Russia che USA stanno puntando non solo al puro ambito di ricerca spaziale, ma anche a un "gioco politico" legato a fattori economici e di potere. Questo potrebbe comportare difficoltà nella trattativa tra le due potenze e probabilmente coinvolgerà in maniera determinante la parte diplomatica.