Amazon offre un buono da 10 da usare nel Prime Day! Ecco come ottenerlo

Amazon torna con la canonica offerta in attesa del Prime Day 2021, che ricordiamo si terrà a breve, precisamente il 21-22 giugno. Il gigante dell'e-commerce consegna un buono di 10€ da spendere al Prime Day a tutti gli utenti che acquistano uno o più articoli (minimo 10€) presenti in questa pagina. Si tratta di prodotti venduti dalle piccole e medie imprese (PMI). L'offerta è attiva da oggi, 7 giugno, e terminerà il 20 giugno.

In sostanza, chi spenderà anche solo 10€ nei prodotti presenti in questa promozione, riceverà un buono da 10€ da usare durante il Prime Day per qualsiasi articolo disponibile su Amazon.

Buono da 10€ per il Prime Day 2021: come averlo

I passaggi per ottenere il buono sono davvero elementari:

Acquista almeno 10€ su un prodotto di piccole e medie imprese (dal 7 al 20 giugno) Ricevi il buono promozionale tramite mail Utilizza il buono durante il Prime Day 2021 (21-22 giugno)

Per scoprire tutti i termini e le condizioni basta andare a questo indirizzo.

Amazon: nuovi posti di lavoro in Italia nel 2021

Il sostegno alle PMI da parte di Amazon fa da contorno alla creazione di ben 3000 posti di lavoro a tempo indeterminato nel 2021 nel nostro Paese. "La forza lavoro totale di Amazon in Italia supererà i 12.500 dipendenti, dai 9.500 alla fine del 2020, dislocati in più di 50 sedi in tutta Italia. Il 'Piano Italia' di Amazon, che ha l'obiettivo di creare opportunità di crescita per l’economia italiana, accelera nel 2021 con un investimento di oltre 350 milioni di euro in tre nuovi centri in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, che apriranno in autunno".

Prime Day: cos'è e come funziona

Il Prime Day è l'evento più atteso dagli utenti dell'e-commerce più grande e conosciuto del mondo. Per gli iscritti ad Amazon Prime, durante i due giorni di Prime Day (quest'anno sono il 21 e il 22 giugno) ci saranno migliaia di offerte super convenienti sui prodotti disponibili nella piattaforma.

Se non sei ancora iscritto ad Amazon Prime puoi farlo tranquillamente cliccando su questo link. Il primo mese è completamente gratuito dopodiché vengono richiesti 3,99€ al mese oppure 36€ per un anno.

Oltre a godere dei due giorni di sconti incredibili durante il Prime Day, gli abbonati hanno accesso ad altri servizi Amazon non meno importanti tra cui Prime Video, Prime Music e le spedizioni Prime.

