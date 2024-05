Moonwalkers, le scarpe robotiche con cui cammini a ritmo di corsa

Shift Robotics, startup nata come spin-off della Carnegie Mellon, ha reso disponibili le Moonwalkers, scarpe robotiche che permettono di camminare molto più velocemente, tenendo un ritmo tipico della corsa.

Il nome si rifà al passo di danza reso celebre da Michael Jackson ed, effettivamente, il video mostrato dalla società ce lo ricorda davvero. La sensazione dovrebbe essere come quella che si sperimenta camminando sul nastro in un aeroporto.

Con le Moonwalkers ai piedi si possono toccare gli 11 chilometri orari circa e percorrere 11 chilometri con una carica. Tutto questo è possibile con un propulsore "IA adattivo", tre modalità intelligenti e una trasmissione brevettata a 8 ruote che consente di camminare "su quasi tutte le superfici".

"Le Moonwalker non sono pattini. Si muovono solo quando lo fai tu, offrendo un'esperienza facile da usare, intuitiva e agile", si legge sul sito. "Il cambio ad alta resistenza di tipo automobilistico, abbinato al motore ad alte prestazioni basato su magneti al neodimio, crea una catena cinematica incredibilmente potente", aggiunge la società.

Un modulo di controllo AI permette a una scarpa di comunicare con l'altra centinaia di volte al secondo, trasmettendo dati sull'andatura e sulla forza per garantire un controllo intuitivo.

"Queste scarpe con ruote alimentate a batteria consentono di camminare normalmente (non a pattinare), ma più velocemente e più facilmente. Le Moonwalker utilizzano l'intelligenza artificiale per percepire quando si accelera o si rallenta e si regolano di conseguenza, e le ruote si bloccano quando si fanno le scale", scriveva TIME inserendole tra le migliori invenzioni del 2023.

Quanto ai numeri, le Moonwalker hanno una sola dimensione ma possono essere adattate a piedi diversi: per gli uomini si va all'incirca dal 40 al 46, per le donne dal 39 al 45. Si parla di 300W di potenza e 8 Nm di coppia per ogni scarpa e una batteria con capacità di 3000 mAh che si ricarica in circa 1,5 ore.

Esistono anche delle Moonwalkers X per le aziende, mentre le versioni consumer costano 1400 dollari. Le scarpe robotiche possono essere calzate da persone che pesano 100 chilogrammi senza problemi, mentre chi pesa di più sperimenterà una minore velocità in alcune circostanze.