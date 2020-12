Missione Chang'e-5: i campioni della Luna hanno lasciato la superficie

Siamo a un punto cruciale nella missione cinese Chang'e-5! Da circa un paio d'ore il modulo ascender ha lasciato la superficie della Luna con il suo carico di campioni raccolti nelle scorse ore e si è diretto in direzione dei moduli orbiter-returner che sono in orbita lunare a circa 200 km di quota gestendo la propria posizione in automatico grazie agli startracker (sistemi che "leggono" la volta celeste per orientarsi e già impiegati diffusamente in ambito satellitare).

I campioni sono quasi pronti per il ritorno sulla Terra

Secondo quanto riportato da fonti non ufficiali, il modulo ascender avrebbe acceso i motori per circa 6 minuti intorno alle 16.00 (ora italiana) di oggi. Tutto è andato per il meglio e i pannelli solari del modulo si sono aperti correttamente. Ora si aspetta l'incontro con l'orbiter-returner previsto per il 5 Dicembre.

In generale, questa manovra è molto importante. Si tratta infatti della prima volta che la Cina ha una sistema automatico che lascia un altro corpo celeste. Altre sono state le missioni che sono arrivate sulla Luna, ma non hanno mai previsto un rientro in orbita, operazione tutt'altro che scontata.

Footage of the ascent vehicle lifting off from the Moon and back into space pic.twitter.com/yJfeVNi6Bo — Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2020

Durante una trasmissione televisiva in diretta (ripresa poi in alcuni tweet non ufficiali), una rarità per la CNSA e in generale per il governo cinese, è stata anche mostrata un'immagine e un breve video con il modulo ascender che lascia il lander alle sue spalle abbandonando così il suolo della Luna con il prezioso carico di campioni.

In un comunicato stampa rilasciato sempre dalla CNSA è stato anche fatto un dettagliato resoconto di quelle che sono state le operazioni di raccolta dei campioni. Per esempio sappiamo che sono stati utilizzati sia il sistema a trivella che quello per la raccolta superficiale. Inoltre, grazie ai dati raccolti dal lander è stato possibile ricostruire sulla Terra ciò che circondava Chang'e-5. Una volta finita la raccolta i campioni sono stati sigillati in un ambiente sottovuoto.