Luna: continuano le operazioni della missione cinese Chang'e-5 per la raccolta dei campioni

Dopo l'allunaggio nella zona dell'Oceanus Procellarum (Oceano delle tempeste) sulla faccia visibile da Terra della Luna, la missione cinese Chang'e-5 ha iniziato nella serata, ora italiana, di ieri a compiere i vari campionamenti di suolo lunare. Il tempo previsto prima della ripartenza è di massimo 48 ore e quindi le operazioni si stanno svolgendo senza soste per permettere di completare il maggior numero di campionamenti possibili.

I primi campioni di suolo della Luna dopo il 1976

Ricordiamo che la missione cinese ha un'importanza strategica per il paese asiatico. Infatti gli ultimi campioni di rocce lunari riportati sulla Terra risalgono al 1976 con le missioni Apollo della NASA. Se la missione Chang'e-5 avrà successo completo, avremo quindi la possibilità di esaminare nuovi campioni di Luna da diverso tempo a questa parte.

I campioni raccolti dovrebbero avere una massa di 2 kg e sono stati raccolti dalla Luna con due metodologie differenti. La prima è un trapano che può arrivare fino a 2 metri di profondità mentre la seconda è una sorta di "paletta" che permette di raccogliere campioni dalla superficie.

I due strumenti si differenziano anche per altri aspetti. Per esempio la sonda per effettuare carotaggi è fissata in un unico punto e quindi può prelevare campioni solo da una determinata zona. Invece il sistema di raccolta superficiale può muoversi più liberalmente e il centro di controllo da Terra può scegliere le zone nelle quali operare.

Frammenti dello streaming video trasmesso in Cina e ripreso dalle telecamere della sonda (fonte)

Nonostante la timida apertura in termini di comunicazione, è ancora difficile avere un quadro preciso di ciò che sta avvenendo sulla Luna. Sembra comunque che tutto stia avvenendo come previsto e non ci siano stati problemi di sorta né durante le fasi di immissione in orbita, né durante la discesa verso il suolo lunare né nella raccolta dei campioni.

I prossimi passi prevedono di sigillare i campioni nell'apposita capsula e far partire il modulo ascender che incontrerà in orbita (a 200 km) i moduli orbiter-returner mentre il modulo lander rimarrà sulla superficie della Luna. A quel punto ci sarà il trasferimento dei campioni da ascender a returner con quest'ultimo che riporterà i campioni sulla Terra (con atterraggio previsto in Mongolia intorno al 15 Dicembre 2020).