Le ultime novità su Inspiration4 e le nuove fotografie in orbita

Il lancio della missione spaziale Inspiration4 a opera di SpaceX ha attirato l'attenzione del Mondo occidentale mostrando una nuova evoluzione nel mercato dello Spazio. Tutto sta procedendo come previsto e senza alcun problema segnalato con l'equipaggio che si sta godendo un po' di tempo osservando la Terra dall'alto.

Essendo una missione privata e non legata a qualche agenzia (NASA in particolare) non è prevista alcuna diretta estesa di ciò che accade a bordo della capsula Crew Dragon Resilience di SpaceX. Questo ha creato un po' di malumore tra gli appassionati di Spazio che si sarebbero aspettati molte più informazioni e contenuti da parte delle parti coinvolte.

Inspiration4 e le nuove fotografie dallo Spazio

A questo proposito c'è da ricordare che c'è un accordo con TIME e Netflix per la realizzazione di alcuni servizi e docu-serie in esclusiva. L'ultimo episodio sarà disponibile qualche giorno dopo l'ammaraggio. Questo non significa che la missione non abbia comunque mostrato qualche contenuto in più. Per esempio una serie di fotografie che sono state diffuse qualche ora fa.

L'account ufficiale di Inspiration4 ha diffuso quattro fotografie che mostrano Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Chris Sembroski e Sian Proctor all'interno della Crew Dragon. Inoltre è possibile vedere la vista dall'interno della cupola trasparente che si trova al di sotto del nosecone (attualmente aperto e che sarà chiuso in fase di rientro).

SpaceX ha anche dichiarato, qualche ora fa, che "l'equipaggio gode di buona salute, è felice e riposa comodamente. Prima di andare a letto, l'equipaggio aveva fatto 5,5 volte il giro della Terra, completato il primo ciclo di ricerca scientifica e si è goduto un paio di pasti. Dopo che l'equipaggio si sarà svegliato oggi, condurranno ulteriori ricerche e daranno una prima occhiata alla cupola della Dragon! La Dragon continua a rimanere nella sua orbita di destinazione prevista, con altitudini fino a 590 km sopra la superficie terrestre". Anche Elon Musk si è messo in contatto con l'equipaggio confermando che tutto stava andando bene.

L'equipaggio si connetterà anche per una "live" con i pazienti pediatrici dell'ospedale pediatrico St. Jude che potranno porre domande in diretta ai quattro in orbita. Questo permetterà di avvicinare i bambini a ciò che accade nello Spazio (mentre continuano a venire raccolti soldi per il fondo benefico).

In ultimo, il lancio avvenuto l'altro giorno è stato visibile anche dallo stadio dove si stava giocando la partita di calcio della Major League Soccer tra Orlando City e Montreal attirando l'attenzione di giocatori e pubblico. Uno spettacolo fuori programma ma che sicuramente non poteva far parlare di sé.