Le missioni a bordo della stazione spaziale russa ROSS dureranno circa 11 mesi

Come abbiamo avuto modo di scrivere in passato, la Russia sta cercando di sopperire alle sanzioni internazionali a causa della guerra in Ucraina in diversi modi. Anche nel settore spaziale, grazie a Roscosmos e varie società statali collegate, sembra che (almeno sulla carta) ci sia un grande fermento di progetti legati a missioni robotiche e con equipaggio umano.

Tra le ultime novità troviamo la missione per portare campioni di suolo (e atmosfera) da Venere ma anche nuove navicelle cargo e per equipaggio dedicate sia all'orbita bassa terrestre (Orlyonok) che per le missioni verso la Luna (Oryol). Non manca poi il progetto della nuova stazione spaziale russa ROSS che permetterà allo stato di non essere più dipendente dalle partnership internazionali.

Le missioni a bordo di ROSS dureranno circa 11 mesi

Una delle ultime novità riguardanti la stazione spaziale ROSS riguarda la durata delle missioni dei futuri cosmonauti. A riportare le informazioni è l'agenzia TASS che cita a sua volta le parole di Vyacheslav Shurshakov a capo del dipartimento che si occupa della protezione dei cosmonauti dalle radiazioni in orbita all'interno dell'Accademia delle scienze russa (RAS).

Secondo le attuali conoscenze mediche, frutto delle informazioni raccolte a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, un cosmonauta a bordo della ISS potrebbe restare per missioni lunghe fino a quattro anni (anche se solitamente sono molto più brevi). La stazione spaziale russa però non orbiterà con la stessa inclinazione di 51,6° ma invece con quella di 96,8°.

Questa scelta comporterà una diversa esposizione alle radiazioni. Per questo le missioni a bordo di ROSS potrebbero durare al massimo tre anni. Secondo Shurshakov "se prendiamo ROSS, i livelli di radiazione saranno circa il 20% più alti. Se ci atteniamo a questa logica, il periodo che un cosmonauta può trascorrere lì dovrebbe essere più breve del 20%, che è poco più di tre anni".

Per quanto riguarda invece missioni "standard", la durata potrebbe assestarsi fino a 10 o 11 mesi in orbita continuativamente. Bisognerà però considerare che per ridurre i costi operativi, la stessa stazione spaziale russa potrà operare per lo più in modalità autonoma (senza equipaggio), come dichiarato in precedenza. Ammettendo che il progetto proseguirà come previsto (cosa difficile da stimare, viste le difficoltà tecniche e progettuali e di costi) è possibile che i cosmonauti resteranno in orbita con periodi analoghi a quelli attualmente in uso sulla ISS.

