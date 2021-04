Le informazioni sul terzo volo di NASA Ingenuity e la prima fotografia aerea

Continuano i test su Marte per il drone NASA Ingenuity che ha concluso da poco il suo secondo volo. Sappiamo che la prova nel campo volo di Wright Brothers Field è stato ancora una volta un successo nonostante si trattasse di una prova un po' più complessa della prima.

Questo secondo volo comprendeva anche uno spostamento in orizzontale oltre che un'ascesa in verticale a un'altezza maggiore. Il piccolo drone ha raggiunto i 5,2 metri di quota, ha percorso altri 2 metri in orizzontale, fatto tre rotazioni per 276° complessivi per poi tornare nella zona di decollo. Il tutto però catturando un'immagine anche con la fotocamera da 13 MPixel a colori che ha permesso di mostrare per la prima volta cosa "vede" il drone non solo con la fotocamera in bianco e nero da 0,5 MPixel che serve per la navigazione.

NASA Ingenuity e la prima fotografia aerea da Marte

L'agenzia spaziale ha pubblicato le nuove fotografie ad alta risoluzione sul suo sito. È possibile vedere le tracce di NASA Perseverance (che nel frattempo si trova a 64 metri di distanza). L'immagine è stata catturata a un'altitudine di 5,2 metri con NASA Ingenuity che era in procinto di muoversi verso ovest (in direzione opposta rispetto al rover).

Click sull'immagine per ingrandire alla risoluzione massima (16 MB)

Come scritto dal JPL, la fotografia mette in evidenza alcune "delle tracce del rover Perseverance e delle caratteristiche della superficie di Marte, dimostrando l'utilità di esplorare il terreno marziano da una prospettiva aerea". Nella fotografia non si vede il rover (zona superiore, centrale) mentre si possono notare altri dettagli. La zona di decollo (basso), parte dell'orizzonte (alto, destra), l'ombra del drone (basso, centrale) e due dei supporti per l'atterraggio.

Come scritto sopra, la fotocamera a colori ha una risoluzione di 13 MPixel pari a 4208 x 3120 pixel e si basa su un sensore Sony. A differenza della fotocamera per la navigazione, è stato scelto un'inclinazione di 22° per permettere di inquadrare scene visibili nella zona frontale del drone.

Ora ci si prepara al terzo volo del drone marziano

Come già preannunciato durante la conferenza post-volo del primo test, ora ci si sta preparando per continuare a superare i limiti di NASA Ingenuity. Per questo gli ingegneri stanno già programmando il terzo volo, che sarà ancora più impegnativo del secondo.

Secondo quanto scritto nel post sul blog ufficiale, il terzo test è programmato per il 25 Aprile 2021. Le prime informazioni dovrebbero arrivare al centro di controllo intorno alle 16:16 ora italiana. Per questa nuova prova NASA Ingenuity arriverà sempre a 5,2 metri d'altezza, mentre sarà aumentata la velocità da 0,5 m/s a 2 m/s (7,2 km/h). Questa volta si arriverà a una distanza (orizzontale) di 50 metri verso nord per poi tornare al punto di partenza. In totale il drone volerà per circa 80" e per 100 metri complessivi.