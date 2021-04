Il primo volo su Marte di NASA Ingenuity è un successo: ecco le prime immagini!

Come abbiamo scritto più volte in passato, bisogna procedere con la giusta calma durante le missioni spaziali. Soprattutto quando si tenta di far volare un drone come NASA Ingenuity, senza controllo diretto da parte degli operatori, su Marte. Se poi si pensa che questa è una "prima volta" nella storia dell'umanità, senza alcun precedente dal quale imparare, si può capire quanto fosse complicato arrivare al risultato sperato.

Alle 9:31 (ora italiana) di oggi, il drone-elicottero ha iniziato la procedura di volo sul Pianeta Rosso e alle 12:52 è arrivata la conferma dell'avvenuto volo. Ma questo è solo l'inizio! Dobbiamo comunque ricordare che Ingenuity è un "semplice" dimostratore tecnologico. Quindi nessuno strumento scientifico a bordo, un costo contenuto (80 milioni di dollari) e dimensioni tutto sommato modeste con le eliche che hanno dimensioni di 1,2 metri mentre il peso si ferma a 1,8 kg (0,68 kg su Marte).

NASA Ingenuity nella storia con il primo volo su Marte

Lo scambio di dati è avvenuto grazie alle antenne del DSN (Deep Space Network) della NASA e in particolare utilizzando l'antenna di Canberra e quella di Madrid. I dati sono dovuti transitare prima da Perseverance e poi dal Mars Reconnaissance Orbiter permettendo di arrivare fino alla sala di controllo del JPL.

Il primo volo su Marte di NASA Ingenuity è stato un volo in verticale con un'altezza stimata di 3 metri. Si tratta di una scelta logica in quanto altre operazioni avrebbero potuto complicare il test e, come sempre in questi casi, si preferisce procedere per gradi valutando di volta in volta i possibili problemi e le possibili soluzioni. Le pale controrotanti hanno ruotato a circa 2500 rpm per permettere di sfruttare la rarefatta atmosfera marziana.

Ci sono due fotocamere a bordo del drone, una in bianco e nero che è puntata verso la superficie e che serve a orientarsi e a "leggere" il terreno ed è questa l'immagine mostrata per prima durante la diretta. La seconda invece è a colori e permette di avere immagini (ma non video) durante le varie prove che si susseguiranno nei giorni di test che rimangono ancora a disposizione. Durante la diretta è stato anche possibile vedere un breve video catturato dal rover attraverso Mastcam-Z a distanza di sicurezza.

La durata del progetto è infatti limitata a 30 giorni marziani, dopo di che si proseguirà con la missione principale, quella del rover NASA Perseverance (che attualmente deve stare nelle vicinanze di NASA Ingenuity).