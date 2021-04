NASA Ingenuity ha completato il test delle pale ad alta velocità, il primo volo si avvicina

Recentemente un problema durante il test ad alta velocità delle pale del drone-elicottero NASA Ingenuity aveva fatto posticipare il primo volo su Marte a data da definire. Ora il JPL ha annunciato che il test è stato superato, permettendo di procedere così con la roadmap che potrebbe vedere il primo volo programmato per la prossima settimana.

Nonostante tutto al JPL si stanno operando per permettere di avere un'affidabilità ancora maggiore del dispositivo. Secondo quanto spiegato, sono state prese in considerazione due strade che riguardano l'aggiornamento software del drone-elicottero e che prevedono di prendere una decisione finale nelle prossime ore. Ovviamente aggiornare un dispositivo che si trova su un altro pianeta, non è cosa immediata né semplice.

NASA Ingenuity, superato il problema, si guarda al primo volo

La squadra del JPL che segue le operazioni di NASA Ingenuity ha comunque annunciato di aver avuto conferma del completamento dei test di rotazione ad alta velocità. Due sono però le opzioni tra le quali scegliere per migliorare ulteriormente il software di volo in vista del test definitivo.

Una scelta sarebbe quella di aggiungere alcuni comandi alla sequenza di volo. Questi sono stati testati sia sulla Terra (dove esiste una copia esatta dei dispositivi presenti su Marte) sia sul Pianeta Rosso. Il tutto ovviamente deve tenere in considerazione la sicurezza del drone-elicottero per evitare di complicare ulteriormente la situazione.

La seconda invece prevede alcune modifiche al software di controllo del volo di NASA Ingenuity. Dato che questo software è stato il medesimo per circa due anni, test, certificazione e installazione hanno bisogno di tempo. Il team deve ora capire quale dei due approcci sia il migliore.

Ricordiamo poi che il trasferimento e il caricamento a bordo del drone-elicottero impiegherà ancora qualche giorno. Infatti dalla Terra il segnale viene inviato a uno degli orbiter intorno a Marte, per poi essere inviato a NASA Perseverance e infine a Ingenuity. Il tutto considerando che non sempre gli orbiter sono disponibili e che la velocità di trasferimento è variabile.

Quando volerà quindi NASA Ingenuity? Una nuova data dovrebbe essere annunciata tra poche ore, dopo che la riunione per decidere la strategia sarà conclusa. In generale dovrebbe avvenire un giorno della prossima settimana.