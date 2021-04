NASA Ingenuity ha bisogno di un aggiornamento software, primo volo rimandato

Come abbiamo scritto recentemente, il drone-elicottero NASA Ingenuity ha avuto un problema (non grave) durante la prova del rotore ad alta velocità. Questo ha bloccato il tentativo del primo volo su Marte che era previsto per Domenica 11 Aprile. Ora il JPL ha annunciato che grazie a un aggiornamento software dovrebbe essere possibile correggere il problema rilevato e procedere con la roadmap.

NASA Ingenuity, un aggiornamento software per provare a volare

Secondo quanto riportato, il problema nella sequenza di comando identificato potrà quindi essere corretto con un aggiornamento software, che è risultata essere la soluzione migliore tra quelle pensate dagli ingegneri di NASA Ingenuity.

Sarà quindi modificato il software di controllo di volo del drone-elicottero e reinstallato. Il nuovo software andrà a modificare la sequenza di avvio dei sistemi di controllo permettendo "sia all'hardware che al software di passare in sicurezza allo stato di volo". Prima sarà necessario testare queste modifiche qui sulla Terra, cosa che avverrà tra oggi e domani.

Come spiegato dal JPL, non è tanto lo sviluppo dell'aggiornamento software di NASA Ingenuity a essere impegnativo quanto la procedura di validazione dello stesso. Inoltre anche l'invio del pacchetto di dati dovrà seguire una serie di passaggi come l'invio passando attraverso gli orbiter e il rover Perseverance.

Non c'è una nuova data per il primo volo su Marte. Gli ingegneri hanno dichiarato che la prova dovrebbe essere fissata per la prossima settimana. Sempre il JPL ha scritto come tutte le altre parti (alimentazione, comunicazione, controllo termico) funzionano correttamente. Ricordiamo che il primo volo prevede di sollevarsi a un'altezza di circa 3 metri per circa 30". Se questo test avrà successo, allora si passerà a prove ancora più complesse.

Essendo operazioni mai provate prima su un altro pianeta non c'è uno storico di dati da poter utilizzare come base. Gli ingegneri sono quindi molto cauti in tutte le fasi che precedono il volo su Marte. Non resta dunque che attendere ancora qualche giorno, la finestra stabilita è di 30 giorni (considerando che nel frattempo il rover Perseverance non potrà muoversi, anche se continuerà a raccogliere dati e informazioni).