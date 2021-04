L'amministrazione Biden propone l'aumento del budget della NASA del 6,3% per il 2022

Buone notizie per la NASA grazie all'aumento del budget stanziabile per l'anno fiscale 2022. La proposta dell'amministrazione Biden ha portato lo stanziamento dai 23,271 miliardi di dollari fino a circa 24,7 miliardi di dollari, pari al +6,3% (1,5 miliardi di dollari). Questo servirà sia per le missioni Artemis verso la Luna e Marte ma anche per la parte legata al monitoraggio del pianeta Terra.

Nel documento pubblico mancano ancora i dettagli dello stanziamento, ma dovrebbero essere rivelati nelle prossime settimane. L'amministratore provvisorio della NASA, Steve Jurczyk, ha dichiarato "questa richiesta di finanziamento da 24,7 miliardi di dollari dimostra l'impegno dell'amministrazione Biden nei confronti della NASA e dei suoi partner che hanno lavorato così duramente lo scorso anno in circostanze difficili e hanno ottenuto un successo senza precedenti".

Aumento per il budget della NASA

Lo stesso Jurczyk ha anche aggiunto "la richiesta discrezionale del presidente aumenta la capacità della NASA di comprendere meglio la Terra e monitorare e prevedere ulteriormente gli impatti dei cambiamenti climatici". È interessante anche una nota, sempre citata dall'amministratore dell'agenzia che parla di prima donna e prima persona di colore sulla Luna nell'ambito del programma Artemis. Si tratta della prima volta che si parla di "una persona di colore" nell'ambito di queste missioni (solitamente veniva citato un generico "uomo").

6,9 miliardi di dollari (+325 milioni di dollari) saranno destinati alle missioni Artemis per la Luna e Marte. Potrebbero arrivare anche i fondi per la missione per riportare campioni di suolo marziano sulla Terra (Mars Sample Return mission), per la missione Europa Clipper e per la missione Dragonfly, destinata alla luna di Saturno, Titano.

Circa 1,4 miliardi di dollari saranno investiti nell'ottimizzazione delle missioni portando a una riduzione dei costi complessivi, aumentando le risorse tecnologiche (oltre ad aiutare le nuove società che operano in ambito aerospaziale). Poco meno di 1 miliardo di dollari saranno invece investiti per avere aeroplani più ecologici. 2,3 miliardi di dollari saranno dedicati dalla NASA a tecnologie e studi per comprendere meglio il pianeta Terra. 3 miliardi di dollari invece saranno destinati alla ISS.