Il primo volo di NASA Ingenuity su Marte sarà domani, 19 Aprile

Come scritto nell'ultimo post riguardante il drone-elicottero NASA Ingenuity, gli ingegneri del JPL hanno annunciato la nuova data del primo volo su Marte. Secondo quanto riportato dopo l'ultima riunione che si è tenuta nelle scorse ore, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, il test è fissato per domani, 19 Aprile 2021 alle 9:31. Ci sarà uno streaming in diretta dalla sala controllo del JPL dalle 12:15 dove sarà possibile vedere la ricezione della conferma della riuscita del test.

Come per l'atterraggio di NASA Perseverance, anche in questo caso è probabile che oltre alla conferma attraverso i dati ricevuti dal drone-elicottero, potremo vedere qualche immagine in bassa risoluzione dell'evento. Successivamente dovrebbero arrivare immagini a più alta risoluzione ma anche un video catturato proprio dal rover che si troverà a distanza di sicurezza.

Il primo volo di NASA Ingenuity su Marte

NASA Ingenuity, per questo primo volo su Marte, prevede di sollevarsi a circa 3 metri dal suolo e restare per circa 30" sospeso. Non sono previsti movimenti in orizzontale che dovrebbero invece arrivare nei prossimi tentativi, se questo avrà successo e come ricordano gli stessi ingegneri del JPL "Ingenuity è un esperimento tecnologico. In quanto tale, il nostro piano è quello di superare i limiti e imparare facendo. Corriamo rischi che altre missioni non possono correre, valutando attentamente ogni passo".

MiMi Aung (Ingenuity Mars Helicopter Project Manager) ha poi aggiunto "il nostro team considera il primo tentativo di volo di Lunedì come un lancio di un razzo: stiamo facendo tutto il possibile per renderlo un successo, ma sappiamo anche che potremmo doverlo bloccare e riprovare. In ingegneria c'è sempre l'incertezza, ma questo è ciò che rende il lavoro su una tecnologia avanzata così eccitante e gratificante. Dobbiamo innovare e sviluppare continuamente soluzioni a nuove sfide. E possiamo provare cose che gli altri hanno solo sognato".

Secondo quanto riportato, il test ad alta velocità compiuto venerdì dal drone-elicottero è stato portato a termine modificando la sequenza dei comandi. Gli ingegneri hanno dichiarato che con questa soluzione l'85% delle volte il drone dovrebbe riuscire a passare alla modalità di volo. Si tratta della soluzione più conservativa e semplice da attuare.

La seconda soluzione, ricaricare il software di controllo di NASA Ingenuity è stata valutata e verrà utilizzata come "soluzione di backup". Questo nuovo software è attualmente salvato su NASA Perseverance e verrà caricato se necessario. Questa opzione, nel caso fosse intrapresa, sposterà il test più avanti di alcuni giorni.