La valutazione ambientale per il sito di SpaceX in Texas è stata posticipata al 28 marzo

Solo pochi giorni fa Elon Musk ha tenuto una conferenza legata al progetto Starship di SpaceX a Boca Chica in Texas. Il miliardario ha spiegato nuovamente come il nuovo vettore pesante cambierà il mercato dei voli spaziali e di come sarà fondamentale per rimettere piede sulla Luna e arrivare fino a Marte. Ma ci sono ancora alcune incertezze.

Tra queste c'è anche la pubblicazione della valutazione ambientale da parte dell'FAA (Federal Aviation Administration). Inizialmente questo documento era atteso per la fine dell'anno scorso ma proprio a dicembre lo stesso ente governativo aveva rinviato la sua pubblicazione al 28 febbraio di quest'anno. Nella giornata di ieri è stato annunciato però un ulteriore rinvio che ha spinto la pubblicazione fino al 28 marzo per permettere all'agenzia di completarne la stesura. Questo potrebbe rappresentare, in parte, un ostacolo al primo test di Starship.

SpaceX potrebbe puntare sulla Florida anziché sul Texas per provare Starship

Come pubblicato sul sito ufficiale della FAA, quest'ultima intendeva rilasciare la PEA (valutazione ambientale programmatica) finale per il 28 febbraio 2022. Le tempistiche stringenti hanno però costretto a rinviare ulteriormente la pubblicazione di un mese "per tenere conto di un'ulteriore revisione dei commenti e delle consultazioni tra agenzie in corso".

Probabilmente SpaceX non sarebbe stata pronta a lanciare Starship per la fine del 2021 così come per la fine di febbraio (nonostante l'assemblaggio completato). Tra febbraio e marzo ci sarebbero state alcune possibilità di lancio. Rimangono alcune incognite legate ai lavori nel sito di Starbase, e in particolare nella zona della piattaforma di lancio, ma i ritardi legati all'approvazione da parte dell'FAA potrebbero aver compromesso almeno un lancio di Starship.

Per questo Elon Musk avrebbe annunciato la possibilità di spostare le prime operazioni di lancio di Starship dal Texas alla Florida, in particolare al Kennedy Space Center. Qui esiste già un'autorizzazione al lancio del nuovo vettore anche se si basa sulle caratteristiche del vecchio progetto (che nel frattempo si è evoluto). A differenza di Boca Chica, la costruzione della torre di lancio è appena iniziata e questo potrebbe ritardare il lancio di circa sei mesi.

In Florida, al Kennedy Space Center, ci sarà una delle principali sedi di lancio di SpaceX Starship. Lì si potranno realizzare razzi della nuova generazione mentre a Boca Chica rimarrebbe la sede per la ricerca e sviluppo del progetto. Inoltre in futuro arriveranno le due piattaforme petrolifere modificate per lanciare direttamente dall'oceano, lontano dalla costa. Con l'aumento della produzione dei motori Raptor, anche grazie al design semplificato dei Raptor 2, si arriverà a circa sette motori a settimana per il mese di marzo. Cosa succederà lo scopriremo solamente nelle prossime settimane, ma il progetto Starship sembra ormai in procinto di "prendere il volo".

