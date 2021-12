Elon Musk: annunciato l'inizio della costruzione del pad per SpaceX Starship al Kennedy Space Center

Mentre ci avviciniamo al 2022 continuano i lavori di sviluppo di SpaceX Starship per prepararsi alla fase operativa con i test orbitali che avranno inizio proprio nel corso del prossimo anno. Le tempistiche per l'inizio di questa nuova fase non sono note e dipenderanno anche dalla valutazione ambientale dell'FAA. Recentemente lo stesso Elon Musk ha dichiarato che il primo test di questo tipo potrebbe essere fissato per Gennaio 2022 (anche se più probabilmente sarà almeno a Febbraio).

La società sta comunque lavorando su più fronti per fare in modo che il progetto possa essere sviluppato rapidamente e renderlo profittevole il prima possibile. Un esempio è l'ingrandimento del sito texano di Boca Chica (Starbase) o la realizzazione di un nuovo stabilimento per la costruzione dei motori Raptor a McGregor in Texas. Ma non è l'unica novità che SpaceX sta realizzando.

Il nuovo pad di lancio per Starship in costruzione in Florida

Recentemente Elon Musk ha annunciato su Twitter l'avvio dei lavori per costruire il pad di lancio di Starship al Kennedy Space Center in Florida. Si tratterà della seconda struttura di questo tipo dopo quella in fase di completamento in Texas vicino al sito di costruzione e test.

A differenza del pad in Texas, questo non sarà dedicato ai test ma per le operazioni commerciali vere e proprie e sorgerà al Launch Complex 39A (dove sono state lanciate due missioni Apollo verso la Luna). Musk ha anche aggiunto che "Il 39A è consacrato per i voli spaziali - nessun posto più meritevole per una piattaforma di lancio per Starship! Avrà sistemi di terra e torre simili, ma migliorati, rispetto a Starbase".

Quel pad sarà però solamente a una delle opzioni disponibili per il lancio del grande vettore. Un'altra sarà la possibilità di lanciare da piattaforme marine che sono attualmente in fase di modifica (essendo vecchie piattaforme petrolifere). Alla fine di Maggio, sempre Elon Musk aveva dichiarato che queste piattaforme sarebbero potute essere pronte per il 2022. La scelta di lanciare dal mare permetterebbe di ridurre i rischi durante il rientro del grande razzo Super Heavy oltre a potersi spostare più vicino all'equatore.

