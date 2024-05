La sonda spaziale NASA ACS3 con vela solare ha comunicato con la Terra correttamente

Agenzie spaziali e società private stanno cercando di trovare metodi efficienti per muoversi nello Spazio velocemente. La propulsione chimica è ben nota ma ha molti limiti che potrebbero essere superati da altre tecnologie, come l'utilizzo della propulsione nucleare ma anche quella della vela solare. La possibilità di impiegare la pressione della luce solare è stata già sperimentata in passato, ma ci sono ancora grossi limiti tecnici e tecnologici da superare.

La missione NASA ACS3 (Advanced Composite Solar Sail System) è stata lanciata negli scorsi giorni, intorno alle 0:30 del 24 aprile, grazie a un razzo spaziale Rocket Lab Electron anche per questo scopo. La missione Beginning Of The Swarm ha preso il via dal Launch Complex 1 di Mahia, in Nuova Zelanda e ha portato in orbita la piccola sonda spaziale statunitense oltre al satellite per l'osservazione terrestre NEONSAT-1 della Corea del Sud.

Nelle scorse ore l'agenzia spaziale statunitense ha annunciato che NASA ACS3 ha ricevuto i comandi dal centro di controllo di terra e ha risposto correttamente al segnale. La vela solare di nuova generazione non è ancora stata dispiegata e ci vorranno ancora alcune settimane prima di arrivare a questo punto. Ovviamente si tratta ancora di una fase prototipale e solo nei prossimi decenni potremo vedere sonde spaziali più complesse (grandi e con massa maggiore) utilizzare questo tipo di propulsione.

La NASA ha aggiunto che tutti i sistemi funzionano correttamente con la sonda che si trova in orbita eliosincrona a 1000 km di quota. Le dimensioni di questo Cubesat 12U sono relativamente limitate e simili a quelle di un comune forno a microonde così da verificare la funzionalità della vela solare senza però avere la necessità di una superficie molto grande (e quindi complessa da realizzare). La sonda è stata realizzata da NanoAvionics per conto della NASA e presenta un sistema per tendere la vela realizzato in materiale composito con polimeri e fibra di carbonio con bracci da 7 metri di lunghezza.

Un primo passo sarà cercare di dispiegare correttamente la vela solare di NASA ACS3 (Advanced Composite Solar Sail System), evento che accadrà tra circa uno o due mesi. Una volta inviato il comando ci vorranno circa 25 minuti per aprire la vela solare che avrà un'area di 80 m². La speranza è quella che le immagini delle fotocamere presenti a bordo siano rese pubbliche così da mostrare questo interessante esperimento ingegneristico. Successivamente la sonda eseguirà una serie di manovre agendo sulla vela stessa. Avendo una superficie ampia e riflettente, in alcune condizioni la sonda potrebbe essere relativamente facile da osservare da terra.

Una missione come NASA ACS3 porterà in futuro a sonde spaziali con vele solari da 500 m² o addirittura fino a 2000 m². Alan Rhodes (ingegnere dell'Ames Research Center della NASA) ha dichiarato in passato "il Sole continuerà a bruciare per miliardi di anni, quindi abbiamo una fonte illimitata di propulsione. Invece di lanciare enormi serbatoi di carburante per le future missioni, possiamo lanciare vele più grandi che utilizzino carburante già disponibile. Noi dimostreremo un sistema che utilizza questa abbondante risorsa per fare quei prossimi passi gigante nell'esplorazione e nella Scienza".