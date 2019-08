LightSail 2: la vela solare sembra funzionare veramente!

Solo pochi giorni fa la prima tappa fondamentale dell'esperimento di LightSail 2: l'apertura della vela solare avvenuta con successo (con tanto di immagini). Ma quella era solo una parte della prova per il cubesat della Planetary Society, ora arrivano i primi confortanti risultati di questa tecnologia.

Secondo quanto riportato dal sito della società, sembra che LightSail 2 stia funzionando come calcoli e teoria avevano previsto. Sembrerebbe quindi possibile sfruttare il Sole (o meglio, le particelle che arrivano dal Sole) per muoversi nello Spazio senza l'ausilio di carburanti. Una vera rivoluzione nell'ambito dell'esplorazione del Cosmo.

Dopo alcune modifiche per poter sfruttare il Sole correttamente, LightSail 2 ha modificato la propria orbita senza motori aggiuntivi dimostrando che effettivamente l'esperimento funziona. I dati parlano di una modifica dell'orbita di 2 chilometri in 4 giorni per l'apogeo mentre il perigeo è anch'esso coerente con i calcoli (che tengono conto della resistenza dell'atmosfera).

Oltre a questo grande successo che ha così concluso la missione primaria di LightSail 2. Avendo altro tempo a disposizione, il team di controllo proseguirà nella modifica dell'orbita per circa un altro mese spingendo sempre più in alto l'apogeo. Il limite sarà dato dal perigeo e più precisamente quando quest'ultimo sarà troppo basso, tanto da avere un'eccessiva resistenza dell'atmosfera terrestre (in circa un anno la sonda brucerà nell'atmosfera).

Sempre stando alle parole di chi sta seguendo il progetto, ci saranno alcuni miglioramenti come quelli legati alla ruota di reazione che consente di modificare l'inclinazione della sonda e quindi l'esposizione al Sole. Grazie ad aggiornamenti software, ora il sistema può stare maggiormente esposto alle particelle solari prima di dover modificare l'assetto per via della saturazione delle barre di torsione.

In ultimo è stata scaricata una nuova immagine ad alta risoluzione della vela solare di LightSail 2 spiegata (che potete vedere a inizio notizia). Un piccolo omaggio al successo della missione che ha visto la partecipazione tramite crowdfunding di 50 mila utenti per finanziare il progetto dal 2009 (si parla di 7 milioni di dollari).