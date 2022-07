La NASA critica Roscosmos e la Russia per la propaganda sulla Stazione Spaziale Internazionale

In passato abbiamo scritto di come, nonostante la situazione geopolitica tesa, sulla Stazione Spaziale Internazionale regni una certa "pace". Certo le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina hanno creato qualche problema diretto (e indiretto) al programma spaziale russo ma sembrava che la partnership fosse tutto sommato al sicuro.

Con il proseguo dello "scambio di sedili" tra NASA e Roscosmos e le rassicurazioni di quest'ultima sul continuare la collaborazione nello Spazio almeno fino al 2024 (e forse anche oltre). Tutto questo però è il passato a causa di una crescente insofferenza per alcuni comportamenti che stanno avvenendo a bordo della ISS ai quali l'agenzia spaziale statunitense, quella europea e quella canadese hanno risposto duramente.

Stazione Spaziale Internazionale: NASA, ESA e CSA criticano Roscosmos

Il caso che ha fatto scatenare la reazione occidentale è stata quella dell'esposizione della bandiera della Repubblica Popolare di Lugansk, parte del territorio ucraino invasa dalla Russia nel 2014, e quella della Repubblica Popolare di Doneck da parte dei cosmonauti Sergey Korsakov, Oleg Artemyev e Denis Matveev il 4 luglio 2022 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Oltre all'immagine era presente anche il testo che citava "questo è un giorno tanto atteso che i residenti delle aree occupate della regione di Lugansk aspettano da otto anni. Siamo fiduciosi che il 3 luglio 2022 passerà per sempre alla storia della repubblica".

In risposta a queste dimostrazioni l'agenzia spaziale statunitense ha scritto in un comunicato ufficiale "la NASA rimprovera fermamente la Russia che utilizza la Stazione Spaziale Internazionale per scopi politici per sostenere la sua guerra contro l'Ucraina, il che è fondamentalmente incoerente con la funzione principale della stazione tra i 15 paesi partecipanti internazionali di far progredire la scienza e sviluppare la tecnologia per scopi pacifici".

Alle critiche si è poi unito Josef Aschbacher (direttore generale dell'ESA) che con un tweet ha dichiarato "è inaccettabile che la ISS diventi una piattaforma per mettere in scena le crisi politiche o umanitarie che si verificano sul campo. Lo scopo della ISS è condurre ricerche e prepararci per esplorazioni più approfondite. Deve rimanere un simbolo di pace e ispirazione".

Anche la CSA (agenzia spaziale canadese) ha voluto dire la sua con un comunicato: "i partner della Stazione Spaziale Internazionale continuano a lavorare insieme per far progredire la scienza e la tecnologia spaziale a beneficio di tutta l'umanità. Detto questo, l'Agenzia Spaziale Canadese si unisce alla NASA nel rimproverare la Russia per aver utilizzato la Stazione Spaziale Internazionale, un faro di cooperazione pacifica, per scopi politici sostenendo la sua guerra illegale contro l'Ucraina".

In generale si tratta di un caso raro in quanto non era mai successo che uno (o più) partner della ISS criticassero l'operato di un altro membro della cooperazione. In tutta risposta Dmitry Rogozin (direttore generale di Roscosmos) ha dichiarato "faremo nel segmento russo tutto ciò che riteniamo necessario e utile. E consiglio ai partner occidentali di annullare le loro stupide sanzioni se vogliono la normalizzazione della rapporto professionale". In particolare Rogozin ha aggiunto che sono state le altre nazioni a politicizzare lo Spazio comminando sanzioni che hanno reso complicato l'accesso allo Spazio da parte della Russia. Attualmente è difficile capire cosa succederà in futuro ma la situazione sembra essersi complicata.

