La lista della spesa sugli occhi con le lenti a contatto smart di Mojo Vision

Mojo Vision sta continuando a sviluppare le sue lenti a contatto a realtà aumentata "Mojo Lens", un dispositivo d'avanguardia che potrebbe rappresentare il futuro dell'interazione uomo-macchina, più dei visori e del metaverso tanto decantati da Mark Zuckerberg (finora invano).

Dopo la dimostrazione del funzionamento delle lenti nel mondo reale sugli occhi del CEO della società, Mojo Vision ha annunciato di aver "sviluppato una potenziale implementazione consumer di Alexa Shopping List" su un prototipo di Mojo Lens.

"Si è trattata della prima grande applicazione consumer di terze parti su lenti a contatto intelligenti. Il test dimostra come Mojo Vision permetta di integrare l'IA vocale di Alexa con l'esclusiva e potente interfaccia oculare di Mojo Lens", ha dichiarato la società rimarcando la collaborazione con Amazon.

La lista della spesa a portata di occhi è un "caso d'uso" d'immediata comprensione per tutti, non solo per gli addetti ai lavori o i consumatori, ma soprattutto per eventuali finanziatori. Nella dimostrazione, chi indossa le lenti può chiedere ad Alexa di aggiungere articoli alla lista della spesa, accessibile in ogni momento e visibile in tempo reale nel proprio campo visivo mentre ci si muove tra le corsie del supermercato.

Usando solamente gli occhi, è possibile leggere e scorrere un elenco, controllando senza sforzo gli articoli mentre li si aggiunge al carrello. Inoltre, se un altro membro della famiglia aggiunge articoli alla lista della spesa di Alexa, l'elenco si aggiorna immediatamente su Mojo Lens, garantendo che nessun articolo venga perso prima di terminare la spesa.

"Alexa Shopping List è un esempio potente di come Mojo Lens possa essere una piattaforma per una gamma di applicazioni ed esperienze utili ai consumatori che non vogliono impegnare le mani", ha affermato Mike Wiemer, VP of Engineering, CTO e cofondatore di Mojo Vision. "Con Alexa, Amazon sta migliorando radicalmente il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia usando la voce. Mojo Vision vede un'opportunità simile, ma usando i nostri occhi. La vista gioca un ruolo fondamentale nel modo in cui percepiamo e interagiamo con il mondo e Mojo Lens aiuterà le persone ad accedere rapidamente alle informazioni in un modo che non le distragga dal mondo che li circonda".

L'integrazione con Alexa non significa che il prodotto sia pronto al debutto commerciale, ancora molto lontano nel tempo. Il prototipo integra uno schermo micro LED con 14.000 pixel per pollice, ma il diametro è di soli 0,2 pollici, ossia 0,5 mm. Inoltre, non è del tutto autonomo e richiede ancora apparati esterni per funzionare al meglio: maggiori dettagli li trovate qui.