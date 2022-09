La crisi energetica potrebbe fare una vittima illustre: il Large Hadron Collider (LHC) del CERN

La crisi energetica che sta colpendo l'Europa potrebbe frenare gli esperimenti in corso presso il Large Hadron Collider (LHC) al CERN di Ginevra. Il CERN, secondo quanto dichiarato da Serge Claudet, presidente del comitato di gestione dell'energia del centro, sta elaborando piani per spegnere alcuni dei suoi acceleratori di particelle nei periodi di picco della domanda di energia. Un'eventualità che potrebbe riguardare anche il Large Hadron Collider, anche se si farà di tutto per evitarla.

"La nostra preoccupazione è la stabilità della rete, facciamo tutto il possibile per prevenire un blackout nella nostra regione", ha affermato Claudet al Wall Street Journal. L'avvicinarsi dell'inverno e lo stop a tempo indeterminato alle forniture di gas tramite il gasdotto Nord Stream da parte di Gazprom sono le armi che la Russia si sta giocando per indurre l'Europa a una retromarcia sulle sanzioni scattate a seguito dell'invasione dell'Ucraina.

Il CERN, durante i periodi di picco, consuma quasi 200 megawatt di energia, un valore pari a un terzo della vicina città di Ginevra. Sul sito della Organizzazione europea per la ricerca nucleare si legge che il centro "utilizza 1,3 terawattora di elettricità all'anno, una quantità sufficiente per alimentare 300.000 case per un anno nel Regno Unito".

LHC, acceleratore che ha permesso di verificare l'esistenza del bosone di Higgs, accelera protoni e altre particelle lungo un anello di 27 km facendoli collidere a una velocità prossima a quella della luce. Dallo scontro si generano numerose particelle, le cui proprietà vengono studiate per comprendere vari fenomeni del nostro universo.

L'obiettivo del CERN è quello di mantenere in funzione LHC ed evitarne un arresto improvviso e totale. LHC è solo uno di otto acceleratori situati nel complesso, a cui si affiancano due deceleratori che consentono agli scienziati di studiare l'antimateria.

Secondo quanto riportato dal WSJ, il CERN è in trattativa con il suo fornitore di elettricità, il gigante francese statale EDF SA, per ricevere un giorno di preavviso sulla necessità di consumare meno elettricità, ha affermato Claudet. Il CERN, in prima istanza, darebbe la priorità alla chiusura di altri acceleratori oltre all'LHC, riducendo il consumo di elettricità del centro fino al 25%.

Spegnere l'LHC farebbe risparmiare un altro 25%, ma comporterebbe un problema: il grande collisore di adroni si basa su magneti superconduttori raffreddati a -456 °F per piegare il raggio di particelle, cosa che richiede una notevole quantità di energia anche quando il raggio è spento. Consentire ai magneti di riscaldarsi potrebbe ritardare gli esperimenti per settimane. "È un'azione volontaria", ha detto Claudet. "Non vuoi rompere il tuo giocattolo".

I funzionari del CERN stanno mettendo insieme un piano per mettere in pausa gli esperimenti che presenteranno alla fine del mese ai rappresentanti dei governi che finanziano il centro. "Se ci viene dato un budget per fare scienza e, volontariamente, fermiamo la scienza per risparmiare energia, dobbiamo assicurarci di avere il sostegno dei rispettivi paesi", ha concluso Claudet.