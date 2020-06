CERN, varato il piano per il Future Circular Collider (FCC): 100 chilometri e 21 miliardi di euro

Il Large Hadron Collider (LHC), l'acceleratore situato al CERN di Ginevra per ricerche sperimentali nel campo della fisica delle particelle e noto per aver dimostrato l'esistenza del bosone di Higgs, avrà un fratello quattro volte più grande e sei volte più potente.

Il Future Circular Collider (FCC), così è chiamato il nuovo acceleratore, sorgerà accanto all'LHC, ma avrà una circonferenza di 100 chilometri (LHC si ferma a 27 chilometri) e richiederà un esborso di 21 miliardi di euro. Nelle scorse ore la European Organization for Nuclear Research ha approvato il piano per la creazione dell'acceleratore che permetterà di ricercare nuove particelle, studiare con maggiore precisione le proprietà del bosone di Higgs e indagare altri "misteri" della fisica.

L'approvazione è un passaggio importante, ma come sempre tra il dire e il fare ci sono di mezzo molte cose, come l'assicurarsi i fondi necessari (probabilmente servirà uno sforzo globale) e che la costruzione sia possibile, ossia non vi siano sorprese nel sottosuolo. Se tutto andrà bene, la costruzione dovrebbe partire nel 2038 e sono previsti 10 anni per il completamento, il che significa che l'acceleratore FCC potrebbe entrare in funzione praticamente intorno al 2050 o poco prima.

Il piano è di realizzare il nuovo FCC in due fasi: la prima è installare una macchina per far collidere elettroni e positroni al fine di massimizzare la produzione di bosoni di Higgs. In seguito, nel corso del decennio 2050-2060, l'obiettivo è far collidere tra loro protoni con un'energia di 100 teraelettronvolt (TeV), circa sei volte superiore alla capacità dell'LHC, il che potrebbe portare a scoprire nuovi fenomeni della fisica delle particelle. L'acceleratore potrebbe inoltre consentire agli scienziati di studiare con maggiore precisione come decadono i bosoni di Higgs - alcuni teorizzano che decadano in particelle di materia oscura.

A ogni modo, da qui al 2050, c'è ancora tempo affinché l'attuale Large Hadron Collider ci riservi nuove sorprese. Attualmente l'acceleratore è in fase di aggiornamento e dovrebbe riprendere a funzionare a maggio del prossimo anno, operando fino alla fine del 2024. Dopodiché dovrebbe iniziare la sua ultima sessione di lavoro a partire dalla fine del 2027.