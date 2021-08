La Cina presenta il suo piano per l'allunaggio grazie ai razzi Lunga Marcia 5DY

Con gli Stati Uniti che potrebbero non riuscire a "centrare" l'allunaggio per il 2024 (a causa di diverse problematiche), altre nazioni vogliono cercare di raggiungere questo obiettivo. La Cina per esempio vorrebbe riuscire, entro il 2030, a inviare i propri astronauti (conosciuti come taikonauti) per una missione sulla Luna.

Si tratterà di una missione che inizierà a prendere le misure per il progetto più ambizioso degli anni successivi. Realizzare una base lunare permanente sul suolo del nostro satellite naturale in collaborazione con la Russia. Per farlo però bisognerà iniziare a sviluppare diverse tecnologie e fare "esperienza" con progetti meno complessi.

Per la Cina, due taikonauti saranno sulla Luna entro il 2030

A ideare il piano dell'allunaggio cinese è il noto progettista Long Lehao, che ha sviluppato la serie di razzi Lunga Marcia che hanno ottenuto una molti successi negli ultimi anni. Secondo il piano presentato in questi giorni, saranno impiegati i razzi Lunga Marcia 5DY, una variante di quelli utilizzati per costruire la stazione spaziale cinese. La sigla DY significa dengyue ossia "allunaggio".

Si tratta di soluzioni alte fino a 57 metri con un peso di 870 tonnellate al momento del lancio in grado di portare 8 tonnellate di carico utile fino alla Luna. A differenza delle missioni Apollo però, ci sarà un approccio con due lanci per singola missione (mentre gli statunitensi avevano impiegato un singolo razzo Saturn V). Il razzo Lunga Marcia 5DY utilizzerà uno stadio con sette motori YF-100K a cherosene, uno stadio con due motori YF-100M e infine uno stadio con tre motori YF-75D.

I due lanci saranno necessari per trasportare la navicella con gli astronauti cinesi e il lander lunare. I due dispositivi si incontreranno vicino alla Luna per permettere agli astronauti di lavorare sei ore sul suolo lunare. Successivamente inizierà il loro viaggio di rientro verso la Terra. Ma non tutto è ancora deciso da parte della Cina.

Questo piano è attualmente solo un'ipotesi e dovrà essere approvato dagli organi competenti. Nonostante tutto la scelta di utilizzare vettori come i Lunga Marcia 5DY anziché i più potenti (ma complessi) Lunga Marcia 9, potrebbe permettere di raggiungere l'obiettivo nel tempo stabilito. Un annuncio riguardante il programma lunare della Cina potrebbe essere fatto durante una conferenza tra Settembre e Ottobre, dove potrebbero essere svelati ulteriori dettagli.