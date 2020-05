L'immagine della nascita di un esopianeta a 500 anni luce dalla Terra

Di pianeti nello Spazio ce ne sono tantissimi, molti più di quelli che pensavamo potessero esistere fino a qualche decina di anni fa. Ma come nasce un esopianeta? Molto dipende dal sistema nel quale si trova. Poterne rilevare la nascita è sicuramente un punto fondamentale per conoscere l'Universo ma anche il nostro Sistema Solare.

L'immagine che mostra la nascita dell'esopianeta

Grazie al Very Large Telescope (VLT) dell'ESO ora abbiamo un'immagine più chiara di come potrebbe avvenire il processo. La stella esaminata si chiama AB Aurigae intorno alla quale c'è un disco di polvere e gas. Fin qui niente di strano! Quello che è stato importante osservare è una struttura a spirate formata da polvere e gas che dovrebbe rappresentare la nascita dell'esopianeta. Come scritto sopra, di pianeti ne esistono tantissimi, ma questa sarebbe la prima volta che viene catturata un'immagine del genere.

Nell'immagine a sinistra il sistema solare dove si trova AB Aurigae. A destra l'ingrandimento della zona centrale: il cerchio bianco è dove si dovrebbe trovare il pianeta, il cerchio blu nell'angolo è invece l'orbita di Nettuno

Grazie alla (relativa) vicinanza di AB Aurigae, che si trova a 520 anni luce dalla Terra (costellazione di Auriga), è stato possibile ottenere un'immagine particolarmente nitida di quello questo fenomeno.

L'esopianeta sta creando dei disturbi nel disco di gas durante la sua rotazione orbitale intorno alla stella, nel mentre raccoglie materiale accrescendo la sua massa (e "pulendo" al contempo l'orbita). Nelle immagini si può notare, in giallo chiaro nella zona più centrale, una struttura a spirale dove l'esopianeta sarebbe in formazione. C'è da considerare che la distanza alla quale si crede sia questo nuovo pianeta è la stessa che separa il Sole da Nettuno.

Il sistema di AB Aurigae era già stato oggetto di una campagna osservativa grazie al telescopio ALMA ma grazie allo strumento SPHERE di VLT sono state ottenute immagini ancora più accurate. Grazie a ELT (acronimo di Extremely Large Telescope) si potranno ottenere ulteriori nuove informazioni in merito a questi nuovi pianeti.