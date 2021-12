L'ESA vorrebbe limitare "l'ambizione di Elon Musk" sulle tematiche spaziali

Si torna a parlare di Elon Musk e di Spazio ma questa volta non si parla direttamente del progetto Starship quanto piuttosto del possibile "dominio" dell'ambizioso miliardario sudafricano (naturalizzato statunitense). A parlare è stato Josef Aschbacher che è il direttore generale dell'ESA (Agenzia Spaziale Europea).

Le sue esternazioni sono state raccolte in un'intervista del Financial Times dove la tematica affrontata è il rapporto dell'Europa con lo Spazio e con la nuova imprenditoria spaziale della quale Musk è uno dei rappresentati più conosciuti (e ambiziosi). In particolare lo scopo sarebbe quella di cercare di limitare il "potere" di SpaceX e Musk soprattutto per tematiche come la connettività Internet satellitare con Starlink.

Il direttore dell'ESA vorrebbe limitare l'ambizione Elon Musk

Quello a cui fa riferimento Josef Aschbacher è in particolare la possibilità per altre società europee di competere nel sempre più importante mercato della connettività. "Lo spazio sarà molto più restrittivo per frequenze e slot orbitali. I governi europei collettivamente dovrebbero avere interesse a offrire ai fornitori europei pari opportunità di giocare in un mercato equo" ha dichiarato il direttore generale dell'ESA.

Si tratta in particolare di una critica non tanto a Elon Musk in sé, quanto piuttosto all'Unione Europea che sarebbe troppo permissiva nel concedere le licenze per servizi come Starlink che si stanno diffondendo sempre di più. Sempre Aschbacher ha aggiunto che "c'è una persona che possiede metà dei satelliti attivi nel Mondo. È piuttosto sorprendente. Di fatto, sta facendo le regole".

Da una parte quindi troviamo SpaceX che riesce a essere piuttosto rapida nella realizzazione della sua costellazione, dall'altro il resto delle società che, ormai in ritardo, non riescono più a recuperare il gap creatosi. Quello che si chiede da più parti (come dal ministro dell'economia lussemburghese Franz Fayot) è di stabilire regole comuni sovranazionali e intercontinentali per cercare di creare un'economia non-monopolistica.

Un ulteriore rischio è dovuto anche al numero di megacostellazioni satellitari che potranno essere lanciate in orbita bassa. Una volta che le varie orbite LEO saranno occupate non ci sarà più spazio per lanciare nuovi satelliti in sicurezza. Questo determinerà un limite ai servizi disponibili e alle società che vi potranno prendere parte.

Il direttore generale dell'ESA ha anche puntato il dito contro i regolatori USA (come l'FCC) che avrebbero data libertà a SpaceX di lanciare i propri satelliti in nome di un dominio economico in alcuni settori. Proprio in questi termini "stona" la richiesta all'ITU da parte della Germania di concedere a SpaceX di lanciare fino a 40 mila satelliti, di fatto avvantaggiandolo. Riusciranno ESA ed Europa a convincere agenzie e stati che sarà necessario pensare a regole per l'economia spaziale che sta fiorendo in questi anni?

