Il rover lunare cinese Yutu-2 ha avvistato una strana roccia sulla Luna

Quando si parla di Luna e di missioni lunari cinesi si pensa principalmente a Chang'e-5 considerando che questa è riuscita a riportare sulla Terra un po' di roccia dal nostro satellite naturale. Anche se Russia e USA ci erano riusciti decenni prima, si tratta di una conferma dell'avanzamento del programma cinese. Ma c'è un altro rover lunare cinese ancora funzionante: Yutu-2.

Yutu-2 è il rover della missione Change-4 e nonostante il passare dei giorni terrestri, continua a funzionare correttamente anche sulla faccia nascosta (da Terra) della Luna. Durante la sua esplorazione del suolo lunare ha scoperto una struttura rocciosa che ha destato particolare curiosità per via della sua forma. Difficilmente si tratterà di strutture "aliene" ma sicuramente l'interesse è cresciuto a dismisura nelle ultime ore.

La roccia individuata dal rover lunare Yutu-2

Come scritto sopra, attualmente si sa molto poco di questa roccia considerando che si trova ancora a una distanza elevata per le capacità fotografiche di Yutu-2. Per questo gli ingegneri si stanno pian-piano avvicinando all'obiettivo per avere immagini migliori. Nessuna ipotesi può essere scartata ma affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie (citando Sagan).

La struttura rocciosa "particolare" individuata dal rover cinese Yutu-2

A riportare il curioso avvistamento da parte del rover lunare è stato Andrew Jones, esperto delle missioni spaziali cinesi. A Novembre Yutu-2 si trovava a circa 80 metri di distanza durante il suo 36° giorno lunare (un giorno lunare sono 29,5 giorni terrestri). L'oggetto è stato chiamato "capanna misteriosa" da parte dei ricercatori per via della sua forma.

Due immagini catturate in precedenza dallo stesso rover

Come spiegato dal "diario di bordo" di Chang'e-4 la struttura è stata rilevata dagli ingegneri fotografando il panorama lunare, utile per capire che rotta intraprendere. Gli stessi cinesi hanno scherzato sulla possibile natura aliena della roccia scrivendo "una casa costruita dagli alieni dopo l'atterraggio di fortuna?". Per avere un'idea più chiara bisognerà aspettare due o tre mesi prima di raggiungerla. Questo rover lunare non è pensato per muoversi velocemente e la zona è ricca di crateri.

Yutu-2 è arrivato sulla faccia nascosta della Luna all'inizio di Gennaio 2019. Si tratta di un piccolo rover lunare mosso grazie all'utilizzo di pannelli fotovoltaici. In totale il piccolo rover ha percorso circa 900 metri nel suo cammino sul nostro satellite e più precisamente nel cratere di Von Kármán.

