Intel Alder Lake e giochi con DRM incompatibile: il problema è stato ormai risolto

La lista dei giochi il cui DRM può creare problemi con le CPU Intel Core di dodicesima generazione (Alder Lake) si è ridotta a soli 3 titoli (dalla cinquantina iniziale), come visibile in questa nota dell'azienda: Assassin's Creed: Valhalla, Fernbus Simulator e Madden 22 (sia con Windows 11 che 10).

Come abbiamo già avuto modo di spiegare in passato, alcuni DRM non gestiscono correttamente la doppia architettura dei nuovi processori: gli E-core, infatti, vengono visti come un altro sistema e di conseguenza il gioco va in crash o non si avvia. La soluzione è quella di mettere in standby gli E-core, facendo sì che i titoli girino solo sui P-core, che sono otto sui modelli 12900K/KF e 12700K/KF, ma scendono a sei sul Core i5-12600K/KF (qui un articolo sull'impatto degli E-core sulle prestazioni).

Per farlo le strade possono essere due. La prima è quella indicata da Intel: si richiede di attivare la "Legacy Game Compatibility Mode" nel BIOS e, prima di avviare il gioco problematico, di premere il tasto Bloc Scorr / Scroll Lock sulla tastiera per abilitarla. Così facendo, gli E-core vengono messi in standby. Alla fine della partita è necessario premere nuovamente il tasto Bloc Scorr / Scroll Lock per disattivare la modalità e ripristinare il funzionamento degli E-core.

L'altra possibilità dipende dal produttore della vostra motherboard: Gigabyte, ad esempio, ha rilasciato un tool da Windows per "parcheggiare" gli E-core senza dover necessariamente entrare nel BIOS. È improbabile che altre aziende introducano tool di questo genere visto che mancano solo tre titoli per rendere l'incompatibilità un tema del passato.

Intel potrà quindi concentrarsi su altre problematiche. Ad esempio, un lettore ci ha segnalato un comportamento anomalo con Handbrake 1.4.2 e le nuove CPU Alder Lake su Windows 11. Lo abbiamo riprodotto anche noi: in pratica succede che se il programma viene svolto con la finestra aperta in primo piano usa correttamente tutti i core per la transcodifica, mentre se la finestra viene minimizzata nella barra, il carico sui P-core svanisce quasi totalmente, sfruttando al massimo solo gli E-core.

Il comportamento potrebbe non essere isolato a Handbrake, quindi nel caso ravvisiate problemi prestazionali imprevisti in qualche carico di lavoro, il fatto di minimizzare il software sulla barra potrebbe esserne la causa. Abbiamo scritto a Intel per notificare il comportamento ravvisato, sperando l'azienda - insieme a Microsoft - lo analizzi e vi ponga rimedio.