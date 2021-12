Iniziato il viaggio di Maezawa, Roscosmos lancia un turista spaziale verso la ISS dopo 12 anni

Alle 8:38 (ora italiana) di oggi è iniziata la missione Soyuz MS-20 diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale che ha a bordo due turisti spaziali: Yusaku Maezawa e Yozo Hirano. Ad accompagnare il miliardario giapponese e il suo assistente c'è il cosmonauta professionista Alexander Misurkin.

Tutto si sta svolgendo come da programma, con il razzo Soyuz 2.1a che è decollato dal cosmodromo di Baikonur per portare i tre astronauti in direzione della ISS. La durata della missione spaziale dovrebbe essere di 12 giorni. Come notato da Roscosmos, si tratta della prima missione turistica dopo uno stop (da parte russa) di 12 anni. Da parte dell'agenzia spaziale russa non è stato conteggiato come "turistico" il lancio MS-19 che ha portato in orbita un'attrice e un regista per girare alcune scene di un film.

La missione del miliardario russo è stata facilitata, indirettamente, dai lanci dagli Stati Uniti grazie alla capsula Crew Dragon di SpaceX. Questi hanno consentito di "liberare posti" sulle Soyuz russe (che non hanno più la necessità di portare in orbita astronauti NASA).

Il viaggio di Maezawa verso la Stazione Spaziale Internazionale

Il viaggio dei turisti spaziali Yusaku Maezawa e Yozo Hirano è iniziato alle 10:38:15 di oggi (ora di Mosca) quando la Soyuz 2.1a ha lasciato la rampa di lancio di Baikonur. Dopo 528,9" c'è stata la corretta separazione tra la capsula con l'equipaggio e il terzo stadio del vettore.

Per raggiungere l'orbita e la velocità corretta così da poter far avvenire l'attracco con la ISS è stato scelto un profilo a quattro orbite. Attualmente la navicella sta procedendo con le impostazioni automatiche. Alexander Misurkin (cosmonauta professionista) è comunque pronto a prendere il comando nel caso si dovessero verificare dei problemi.

I parametri orbitali iniziali erano pari a 200 km per il perigeo e 243,5 km per l'apogeo con un'orbita eseguita in 88,65 minuti e un'inclinazione di 51,67°. La capsula attraccherà a uno dei portelli del modulo Poisk del segmento russo della ISS alle 14:41 (ora italiana). Il rientro è previsto per le 14:41 del 20 Dicembre.

La missione turistica di Yusaku Maezawa e Yozo Hirano è stata organizzata da Space Adventures. Questa società collabora sin dal 2001 a viaggi di questo tipo e ha portato in orbita altri turisti come Dennis Tito, Charles Simonyi, Garriott e Guy Laliberte. Il costo non è stato rivelato ufficialmente, ma una stima è indica che solitamente questo genere di operazioni arrivano fino a 20 milioni di dollari a persona.

