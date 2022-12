Il rover NASA Perseverance ha raccolto il primo campione di regolite marziana

Il rover NASA Perseverance si trova su Marte da oltre 638 sol. Durante la permanenza sul Pianeta Rosso è riuscito a raccogliere una grande varietà di informazioni e dati oltre a campioni che dovrebbero essere riportati sulla Terra grazie alla missione Mars Sample Return che atterrerà nel deserto del Texas nel 2033. Il rover statunitense ha anche lo scopo di mantenere il collegamento tra il centro di controllo terrestre e il drone NASA Ingenuity che sta continuando a volare ben oltre le aspettative iniziali.

Proprio nel caso dell'elicottero marziano attualmente dovrebbe aver completato anche il 35° volo dopo un aggiornamento software avvenuto nelle scorse settimane e un "saltello" (hop) di prova effettuato sul finire del mese di novembre, considerato come il 34° volo. Attualmente né il flight log né il file json sono stati aggiornati con le ultime informazioni, ma alcune immagini raccolte il 3 dicembre hanno mostrato uno spostamento del drone che dovrebbe corrispondere a quanto dichiarato in precedenza. Il 35° volo dovrebbe aver avuto una durata di circa 52", aver volato per 15 metri a una quota massima di 14 metri portandosi così più vicino al rover.

NASA Perseverance ha raccolto un campione di regolite su Marte

In passato avevamo già scritto di come NASA Perseverance avrebbe tentato di raccogliere un campione di regolite marziana per ulteriori esami sulla Terra. Secondo quanto riportato dal blog ufficiale, il rover ha raccolto recentemente il suo primo campione di questo tipo che si aggiunge a quello atmosferico e a quelli di roccia aggiungendo così una terza tipologia di materiale.

NASA Perseverance si trova in una zona dove è presente una duna di sabbia chiamata "Observation Mountain". Qui è presente una grande quantità di regolite marziana costituita da moltissimi frammenti di roccia di dimensioni molto ridotte che sono stati portati da diverse zone del pianeta grazie all'azione dei venti.

Studiare la regolite servirà quindi sia ad aiutare i futuri astronauti a capire come evitare che si insinui negli ambienti abitativi o nelle tute spaziali ma anche a capire quello che è stato Marte nel corso del tempo non solo a livello locale ma anche globale. Il rover ha impiegato una punta diversa per il suo trapano rispetto a quelle impiegate per forare la roccia.

Per scegliere la zona adatta alla raccolta sono state impiegate tutte le fotocamere presenti a bordo come Hazcams, Navcams e Mastcam-Z. Con SuperCam e SHERLOC sono state condotte le prime analisi mineralogiche mentre con PIXL è stata investigata la composizione elementare. NASA Perseverance ha impiegato anche le sue ruote per rimuovere lo strato superiore e condurre alcune ricerche su quello inferiore.

Nella pagina dedicata ai campioni raccolti dal rover marziano attualmente non è ancora presente quest'ultimo campione. Sappiamo però che il totale ufficiale attualmente ammonta a 16 campioni sui 38 disponibili pari a poco più del 42%. Un campione, il primo, è di tipo atmosferico ed è dovuto al mancato campionamento della roccia Roubion il 6 agosto 2021. L'ultimo invece è un campione di roccia sedimentaria chiamata Kukaklek raccolta il 29 novembre 2022. Attualmente il rover ha percorso 13,34 km.